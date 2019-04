El 30 de abril El gremio de Petroleros Privados se suma al paro

Río Grande.- René Vergara, Secretario de Prensa del Sindicato de Petróleo y Gas Privados, fue consultado sobre la adhesión al paro del 30 de abril. “Por el momento se está viendo si dicho paro irá acompañado de alguna movilización acá en Tierra del Fuego, lo que sí tenemos el 30 de abril es una medida de fuerza, un paro a nivel nacional en contra de las medidas que lleva a cabo el presidente Mauricio Macri”, comentó al respecto.

En ese sentido, Vergara dijo que “nosotros lo que queremos es terminar con este gobierno neoliberal que está llevando a una crisis financiera no solamente al país, sino también a las familias, a los trabajadores; hay compañeros que en este momento no les alcanza para pagar el alquiler, no les alcanza para sustentar la comida diaria y es entonces todo esto lo que lleva a este paro nacional”.

Agregó que “hoy hay 22 comedores comunitarios en la Margen Sur y muchos festejan que se estén abriendo comedores, pero en realidad tendrían que festejar si dan un puesto de trabajo a cada padre, a cada ciudadano. Nosotros estamos colaborando también uno de los comedores y vemos que hay una necesidad imperiosa de reactivar los puestos de trabajo; hay comedores, como el que acompañamos, que van a comer más de 80 personas todos los días y lo que hay que buscar es revertir esta situación, hay que buscar crear fuentes de trabajo y no comedores”, entendió el dirigente gremial.

En relación a la medida de fuerza, Vergara dijo que “el paro ya está decidido, se hace el 30 de abril, lo decretó Hugo Moyano y se hace a nivel nacional y nosotros estaremos apoyando esta medida como Sindicato de Petróleo y Gas Privados de Tierra del Fuego y con la Federación Sindical del Petróleo que también se va a unir a este paro”.

“Acá en Tierra del Fuego somos unos cinco gremios los que estamos analizando y queremos ver de qué lado está parada la CGT local porque a nivel nacional la CGT decretó un paro para el 1° de mayo y la verdad que es una risa. No he visto a la CGT de Río Grande pronunciarse sobre el paro del 1° de mayo, pero nosotros vamos a parar el 30 de abril y si la CGT local quiere parar el 1° de mayo lo puede hacer tranquilamente”, completó.

Observó que a nivel nacional la central de trabajadores está dividida. “Los que estamos con Moyano estamos en contra de la CGT que está ahora con Daher y entendemos que es un contrasentido que ellos decreten un paro en un día que es feriado nacional donde todos los trabajadores tienen que estar en sus casas, compartiendo en familia su día”.