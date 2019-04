Día del trabajador con la mayor cantidad de desocupados en décadas y lo que nadie te quiere decir.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de desempleados aumentaría a 120.000 trabajadores este año en Argentina, debido a “la política monetaria restrictiva, más una política fiscal restrictiva”, dijo Christoph Ernst, especialista en empleo y desarrollo productivo de OIT Argentina.

Esto para lo que resta de este año, a lo que hay que sumarle lo que ya acumula el gobierno nacional y provincial desde 2015 que según datos del INDEC llega a 400.000, es decir que oficialmente estamos hablando de medio millón de personas sin trabajo en todo el país y de más de 17 mil desocupados en total en Tierra del Fuego.

Cualquiera puede entender que la situación es gravísima, que este primero de mayo habrá que reflexionar, y en particular los que se candidatean a cualquier cargo, porque el principal problema que van a tener es darle trabajo a toda esta gente en el menor tiempo posible, ¿Cómo?, no es una pregunta que yo pueda responder, pero los que dicen que van a gobernar esto, debería estar pensando seriamente que van a decir cuando se les pregunte sobre este tema y no salgan con la famosa “herencia recibida” o corran a buscar colchones y bolsones de comida, porque esa parte ya la vimos, es denigrante, es humillante pero por sobre todo una muestra de ignorancia política que asusta, y una .

En este escenario nacional, no existen magos, lideres, ni patriotas, o demagogos que nos puedan dar una luz de esperanza, ya ni siquiera hablamos de soluciones, sino esperanza, porque para que aparezcan las soluciones primero hay que tener las agallas para decir cuál es el plan, de qué forma, como, con quienes se recupera un país de semejante desastre y una provincia de la quiebra.

Como se hace sin “transar”, con los grandes empresarios, con las multinacionales, y digo transar porque es lo que he vivido a lo largo de 59 años en este país, un gobierno más corrupto que el otro, el aumento sistemático de la pobreza, el desempleo, desde hace décadas, el saqueo del estado, los negociados como Skanska, o Odebrech, solo por citar dos casos, multiplicar las villas miseria por miles, trabajo en negro, 5 millones de jóvenes pobres, no se hacen en tres años sino a lo largo de una historia, 251.000 millones de deuda, vienen de antes, del otro saqueo, cada vez menos empleo, cada vez menos poder adquisitivo, cada vez menos valor de nuestra moneda, cada vez menos reservas, cada vez menos independencia económica, cada vez menos justicia social, y soberanía política. Cada vez menos derechos, cada vez menos calidad de vida, cada vez menos para muchos y mucho para pocos. El innegable oportunismo, la impunidad de los aportes de campaña de los privados a los que después se les regala la obra pública, o las licitaciones, o lo contratos, décadas de “curros”, cuéntenla como quieran pero la realidad es esta, hasta aquí nos trajeron los mejores, supuestamente eran los mejores, pero siempre he creído que son los menos peores.

Entonces este 1 de Mayo que vamos a hacer, mirar el techo porque el asado ya es historia, o vamos a pensar seriamente si queremos que el 1 de mayo de 2020 nos tome en estas o en peores condiciones.

Les vamos a exigir a nuestros candidatos antes de elegirlos que nos expliquen cómo, porque, para que quieren esos cargos sin antes decirnos que van a hacer, que adquieran un compromiso más allá de los discursos de cualquier tono y que a nadie le importan, porque la mitad de la población de este país no llega a fin de mes, y aquí en la provincia más austral del mundo se gobierna por decreto, sin paritarias, con congelamiento salarial y autorizando tarifazos, endeudados hasta el cuello en 200 millones de dólares cuyos intereses ya son más que la misma deuda y por 10 años no hay opción, hasta el 2027 vamos a estar así o peor?.

No me gusta mucho lo que veo venir, por no decir que no me gusta nada, porque técnicamente, científicamente, políticamente no hay salida, más de 14 mil millones de pesos de deuda solo se pueden pagar de una forma, con más ajuste, el que diga lo contrario miente, pueden usar todos los discursitos que quieran, el país está endeudado en 138 mil millones de dólares, más la que viene de antes, en total unos 350 mil millones de dólares, lo de la provincia ya se los conté.

Escucharon a alguien decir cómo se arregla?, no, y saben porque?, porque si lo dicen no los vota nadie, es dura la verdad lo que no tiene es remedio, acá y allá estamos muy, muy complicados. No me gusta ser pronosticador de tormentas, pero peor sería mentirles, no se hagan ilusiones el 12 de diciembre de 2019 vamos a estar igual que ahora o mucho peor, porque el escenario real es este, un país fundido, una provincia fundida, lo demás es cotillón armado por los relacionistas públicos porque periodismo es decir lo que nadie quiere que digas, lo demás son relaciones públicas.

Por eso propongo que antes de las elecciones haya debates, entre los candidatos a todos los estamentos para que le digan a los cientos de miles de desocupados, a los ex trabajadores y a los que aún tienen un trabajo, como los van a sacar de la situación en que se encuentran, como le van a devolver la dignidad, basta de gre, gre, para decir Gregorio, a poner las cartas sobre la mesa y ser honestos de una santísima vez por todas.

El pueblo se lo merece y lo demanda.

Armando Cabral