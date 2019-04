Bertone se mostró con una funcionaria nacional, a pesar de la mala imagen que tiene Macri en Tierra del Fuego

Solo el 16,7% de los fueguinos votarían a Mauricio Macri en la primera vuelta presidencial (más del 42% a Cristina Kirchner), y el 51,7% opina que los problemas de la provincia se deben al Gobierno Nacional, de acuerdo a una reciente encuesta de la consultora Analogías. Pero la gobernadora Rosana Bertone eligió mostrarse con Marina Klemensiewicz, funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación, en la reciente inauguración (ayer, jueves 4 de abril) de dos obras modestas.

El apoyo de Macri a Bertone se volvió explícito y mutuo durante la jornada de ayer. En la presentación de un centro comunitario para Río Grande, y de mejoras en un barrio de viviendas sociales de Ushuaia, Bertone esbozó su mejor sonrisa al lado de esta histórica funcionario del PRO, que no tiene la mejor relación con el ministro del cual depende (Rogelio Frigerio), pero es la ex esposa de Iván Pavlovsky, vocero personal de Mauricio Macri. Junto a ellos estaba Héctor “Tito” Stefani, el principal referente de Cambiemos en Tierra del Fuego. Bertone volvió a vestirse de amarillo, a pesar de tener como socios electorales a los camporistas Walter Vuoto y Martín Pérez, candidatos a intendente en Ushuaia (busca reelegir) y Río Grande respectivamente.

Vuoto y Pérez no quisieron ni asomarse por las recorridas de Bertone con figura del PRO. “Son edificios provinciales que se hacen con fondos nacionales. Ni Vuoto ni Pérez tienen por qué participar de esa actividad”, fue la diplomática -también certera- respuesta del vocero del intendente de Ushuaia. Un detalle que en la provincia se mira con lupa: los dos candidatos de La Cámpora obtuvieron su foto con Cristina Fernández de Kirchner, quien no le dará ese gusto a Bertone.

Tampoco participó el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, que será candidato a gobernador enfrentando a Bertone, y que le lleva casi 20 puntos según la encuesta citada más arriba: http://www.minutodecierre.com/nota/2019-4-3-11-48-0-gustavo-melella-aventaja-a-rosana-bertone-por-18-puntos-y-esta-a-un-paso-de-ganar-en-la-segunda-vuelta .

Con una intención de voto que por ahora no logra remontar, Bertone busca apoyo donde puede: formará parte de un frente electoral con La Cámpora, lo que no lo impidió la foto con Klemensiewicz. “Promete viviendas, paga facturas de luz, planea incorporar 2.500 ñoquis, ya no sabe qué hacer”, acusa uno de sus opositores. Melella, en cambio, apuesta a lo que le hizo ganar dos veces la intendencia de Río Grande, y lo coloca cerca de la gobernación: obras públicas, austeridad personal, y trabajo de alianzas políticas con las fuerzas de la provincia.

“A Gustavo no lo marean las luces de Capital”, señala uno de sus asesores en la campaña. “El mismo día que Cristina (Fernández de Kirchner) recibió a Vuoto, también estuvo con Gustavo, pero él no quiso la foto”. agrega.