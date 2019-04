Analaia Cubino:”Vamos a generar el Mercado Municipal en la continuidad de gestión”

La secretaria de Desarrollo Social, Analia Cubino adelantó algunos de los proyectos a los que dará continuidad en caso de acceder a la intendencia de Rio Grande y entre ellos destacó, el Mercado Municipal, pequeños polos productivos, impulso a la producción local, reforzar la soberanía alimentaria que es nada y nada menos que tener nuestros propios alimentos.

También hizo referencia a la cuestión crediticia y acompañamiento financiero generando cadena de valor a la producción local.

“Vamos a sostener todas las políticas que se han venido llevando adelante porque todo eso se pensó con la gente y se va a seguir escuchando a los vecinos, no nos van a decir que hay otro camino, porque es este el camino, cuando no hay trabajo todo se reciente y lo vamos a trabajar en conjunto con el gobierno provincial porque la gente es la misma, no hay una del municipio y otra del gobierno, es la misma gente,por eso nuestra campaña es la gestión”, finalizó.