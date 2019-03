SESIÓN: Urquiza adelantó aspectos de la sesión especial pedida por los bloques parlamentarios por la venta de 10 mil hectáreas de tierras fiscales.

Ushuaia, lunes 25 de marzo de 2019.- La legisladora Mónica Urquiza, titular de la bancada del Movimiento Popular Fueguino (MPF), resumió el encuentro legislativo del jueves pasado y adelantó el pedido de una sesión especial para dar tratamiento al proyecto sobre adquisición del dominio particular de tierras fiscales. Se trata del asunto Nº 669/18 mensaje del Poder Ejecutivo Provincial en referencia al Decreto Provincial N° 620/16. Si el proyecto enviado por el ejecutivo no se trata antes de los 30 días quedará aprobado de hecho

Sobre el asunto que refiere a la adquisición del dominio particular de tierras fiscales, Mónica Urquiza consideró el proyecto como “muy importante” y entendió que “a pesar del dictamen judicial y el Decreto de la Gobernadora, ingresó a la Legislatura hace dos años y fue presentado nuevamente” ya que perdió estado parlamentario. En este punto, la Parlamentaria explicó que el Ejecutivo Provincial modificó la Ley de Tierras Fiscales, y en el artículo octavo determinó la cantidad de hectáreas que puede adjudicar directamente la titular del Ejecutivo” y es el Parlamento quien debe aceptar el decreto.

El asunto, de no contar con el tratamiento legislativo en 30 días hábiles, “se considerará como aprobado” y, por iniciativa del legislador Oscar Rubinos (UCR – Cambiemos), se puso en discusión durante la sesión de ayer. La propuesta de abordarlo en sesión “no fue aprobada, porque el FPV – PJ no lo consideró”, dijo. Así, tal como quedó determinado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el proyecto fue girado a las Comisiones 1, 2 y 5. De no ser analizado en esos espacios, “el 8 de mayo va a quedar aprobado”, sostuvo y resumió: “Los quince Legisladores estaríamos aprobando algo que ni siquiera fue tratado”, detalló.

En una especie de reseña histórica sobre el tratamiento del decreto del Ejecutivo, contó: “El asunto original, que ingresa por primera vez, fue girado a la Comisión de Legislación General (1), y su presidenta Myriam Martínez (FPV – PJ), no llamó nunca para su tratamiento”. En este sentido, adelantó: “Entendemos que tampoco lo va a hacer en estos 30 días hábiles”.

“Asimismo, planteamos una sesión especial –dijo a Prensa Legislativa- para el 11 de abril, que el oficialismo tampoco acompañó. Desde los bloques UCR – Cambiemos y el MPF vamos a solicitarla para tratar este asunto en particular”, dijo.

Asuntos presentados durante la sesión

En otro orden, Urquiza recordó que “desde nuestro bloque hemos vuelto a presentar los asuntos que perdieron estado parlamentario de acuerdo a la reglamentación vigente y que lamentablemente no fueron tratados en las respectivas comisiones”. Mencionó “el proyecto de Ley sobre enfermería escolar, el proyecto de Ley del programa de inserción laboral y el proyecto de Ley que aspira a derogar el artículo 6° de la Ley provincial 1.210”.

Cabe recordar que el primero de los temas, que lleva el N° 066/19, fue impulsado por bloque mopofista en 2017. Propone crear “el Programa de Enfermería Escolar, habilitando un espacio físico en los establecimientos educativos de gestión pública, que tendrá como objetivo la seguridad de la salud escolar, entendiendo la asistencia inmediata en las urgencias y emergencias sanitarias, educación, prevención, contención, asesoramiento y atenciones de los alumnos en cada establecimiento educativo”, dice en su articulado. Fue girado a las comisiones de Educación (4), Salud Pública (5) y Presupuesto (2),

En la presentación del proyecto, Urquiza dijo que el espacio de enfermería en las escuelas “no solo será para atender las urgencias que surjan con niños y adolescentes, sino también que sirva para acompañar en salud y educación a los alumnos”. Entre los objetivos, la norma propone “la promoción de hábitos saludables; prevención de riesgos; conocimiento de primeros auxilios; detección precoz de enfermedades y control de patologías crónicas que se padezcan en el entorno escolar”.

El segundo asunto que reingresaron desde su bancada, tiene que ver con un programa de inserción laboral, y lleva el N° 061/19. La propuesta fue girada para su análisis a las comisiones de Legislación General (1) y Presupuesto (2). Urquiza resaltó que “para nosotros es muy importante, más teniendo en cuenta los tiempos que estamos pasando, que si realmente se hubiese tratado en la fecha en que lo presentamos, hoy sería una herramienta ya en funcionamiento muy importante”, aseguró.

En sus fundamentos, la propuesta “pretende establecer vías eficaces de contención socio laboral para un importante colectivo de fueguinos que se encuentra en situación vulnerable, por no poder acceder a un puesto de trabajo, al no contar con la experiencia necesaria, facilitando la incorporación gradual mediante una transición hacia el empleo formal, realizando actividades de capacitación y práctica en ambientes de trabajo de empresas o empleadores privados”.

También menciona como finalidad “desarrollar las aptitudes, conocimientos y habilidades requeridas para desempeñarse en ámbitos laborales que estimulen y amplíen sus conocimientos, enriquezcan su comportamiento y experiencia, potenciando la empleabilidad del beneficiario”.

Por último, mencionó que el asunto N° 067/19 “es un proyecto de Ley que aspira derogar el artículo 6° de la Ley provincial 1.210, una propuesta que presentó un grupo de jubilados, que tiene que ver con la actualización del haber jubilatorio”. Cabe recordar que dicho artículo fijó la actualización de ese ítem de manera semestral, en enero y julio. Los jubilados impulsores del proyecto, que reingresó el bloque del MPF en la primera sesión, manifiestan “la férrea defensa de mantener el 82% móvil”, ya que sostienen “se ha violentado el status jubilatorio de nuestro haber previsional”.