SESIÓN: Miradas sobre el mensaje de la Gobernadora al pueblo fueguino

BILOTA: Fue una “apuesta de la Gobernadora mirando al futuro”

El legislador Federico Bilota, titular de la bancada del FPV – PJ, resumió el mensaje de la titular del Poder Ejecutivo frente al Parlamento fueguino en “una breve pero necesaria síntesis de cómo recibió la Provincia en diciembre de 2015. Hizo un repaso por todas las áreas de Gobierno, obviamente con la mirada puesta principalmente en el futuro, en el desarrollo de la Provincia”.

Destacó como ejes fundamentales del discurso de la Mandataria: “La defensa de la industria; la defensa de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y en todo lo que tiene que ver con una agenda de desarrollo y con un eje fundamental que es la obra pública”. El Parlamentario resaltó “la apuesta de la Gobernadora mirando al futuro, para el desarrollo económico y social de Tierra del Fuego”.

“Tenemos que trabajar todos los fueguinos en unidad, obviamente consolidando lo que está bien, corrigiendo aquellas cosas que no están bien, pero tratando que Tierra del Fuego no quede nuevamente desfasada del camino del desarrollo y del progreso”, cerró el Presidente del bloque del FPV – PJ.

MARTÍNEZ: Encendida defensa de Malvinas y la industria fueguina

Por su parte, la legisladora Myriam Martínez (FPV – PJ), sostuvo que “la Gobernadora nos ha contado todo su trabajo durante estos tres años, como también detalló en qué situación encontró la Provincia”. También “hizo una referencia a la situación política nacional que estamos atravesando todos los argentinos”.

La Parlamentaria resaltó la reseña que hizo la Dra. Bertone respecto “al plan de obras que realmente ha sido histórico, al igual de lo que es en materia de cuidado del agua y del medio ambiente”. Otro de los puntos que subrayó fue “los 180 días de clases. Es un logro de esta gestión, acompañado por la paz social que estamos disfrutando todos los fueguinos y debemos cuidarla”.

Un párrafo destacado fue el referido a “la política sobre nuestras Malvinas, la presentación de la Ley. Como el proyecto para la defensa de nuestra industria, que ya fue presentado en la Cámara de Senadores, que cuenta con 25 firmas y vamos a dar lucha. La gobernadora Dra. Rosana Bertone dejó en claro que busca la defensa de cada fueguino, para tener las garantías necesarias para que se desarrolle y se planifique a futuro”.

“Todos vivimos este proceso a nivel nacional, es importante que todos escuchemos esta referencia, los recortes que estamos sufriendo y así y todo con recursos propios, cuando antes solo se pagaban salarios y siempre con asistencia financiera de Nación”, dijo la vicepresidenta 1ª del Parlamento.

Remarcó que “no solo se están pagando salarios en tiempo y forma, sino que no habrá más cronograma para los jubilados y cobrarán todos el mismo día, desde el que cobra la mínima hasta el que más cobra, tendiendo en cuenta que contamos con mil nuevos jubilados”.

Por último, la legisladora Myriam Martínez concluyó: “De todas las decisiones que se tomaron, muchas no se entendieron, pero pasado el tiempo, hoy podemos ver un plan de obra pública importantísimo, que va a quedar para las futuras generaciones, seguimos trabajando en materia de salud, con tecnología, con recursos humanos y con administración. Lleva tiempo, pero hoy vemos frutos de todo ese trabajo”, cerró.

BLANCO: “No fue un discurso que marque la realidad de la Provincia”, cuestionó

En tanto, el legislador Pablo Blanco, presidente del bloque de la UCR – Cambiemos, dijo que “en principio parecía un lanzamiento de campaña, debería haber dado fecha de elecciones para Tierra del Fuego, pero parece que para ellos eso no es importante. Fue un discurso lleno de mentiras”.

“Decir que se habla ahora de pobreza, que antes no había, tendría que haber dicho que antes no habían índices, no habían estadísticas confiables. La mayoría de las obras que mencionó son obras realizadas con recursos nacionales, con recursos propios muy poco se ha hecho”, aseguró el Parlamentario.

En ese sentido, Blanco remarcó que “entiendo que es su lanzamiento de campaña, no fue un discurso que marque la realidad de la Provincia, pero bueno, es su responsabilidad. Hoy debía haber dicho cuándo serán las elecciones en la Provincia”, reiteró.

Esta Legislatura y el Gobierno nacional acompañaron la gestión de la Dra. Bertone, dijo el referente radical y agregó: “Tratar de hacer responsable a Nación de todas las falencias de la Provincia, es no reconocer la realidad cuando tienen un presupuesto que se les ha duplicado” en función de los fondos originados en el Gobierno central y que, entendió, “devolvió los recursos que antes, indebidamente, se nos retenían. Por lo menos, está faltando a la verdad”, consideró.

“Tomar como un logro propio que el Gobierno nacional haya extendido los beneficios de la Ley 19.640 a los hidrocarburos, es no reconocer el decreto que le quitó los derechos en la gestión pasada, que aplaude y que, según ella, tenía la solución a todos los problemas de la Argentina”, cerró.