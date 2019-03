Roberto Lavagna aseguró que Macri dejará una herencia peor que la del kirchnerismo y vaticinó que Tinelli será candidato

Por Armando Cabral

Mart 12/03/19.- El ex ministro de Economía Roberto Lavagna evita -al menos en público- dar por cerrada una candidatura, pero da indicios que parecieran confirmar sus aspiraciones. Este martes dijo en una entrevista que el no rotundo del año pasado cuando le ofrecieron postularse por la Presidencia ahora mutó. “Las circunstancias me fueron empujando a lo largo de los meses y aquí estamos”, declaró en diálogo con la periodista María O’Donell en radio Metro.