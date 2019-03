Ministro Alvarez:”Repudio a actitud de abogado fueguino”

Sab 30/03/19.- El Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dr. Jose Luis Alvarez repudió la actitud del abogado Hernán Bazán Güemes, quien dijo que la justicia federal de la provincia de Tierra del Fuego “no tenía jurisdicción sobre las Islas”. Y ademas agregó Güemes, Yo no dije quiénes tenían que ser los jueces, sino que directamente no tenía que ser el Juzgado de Río Grande, eso fue simple y concreto”. Todo en el marco de la causa donde se tramita el juzjamiento por torturas y vejámenes contra soldados durante la Guerra del Malvinas por parte de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas argentinas, que comenzó en el año 2000.

El funcionario provincial hace referencia a una nota aparecida en el Diario Perfil, donde el abogado de uno de los suboficiales acusados de torturar soldados durante la guerra de Malvinas, cuestiona la jurisdicción Argentina sobre las Islas.

Aquí la nota que generó el malestar de Alvarez:

Militar acusado de torturas cuestiona la jurisdicción argentina sobre Malvinas

El argumento fue presentado por los abogados de Ramón Eduardo Caro, uno de los 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas involucrados en la causa iniciada en 2000

Los abogados de Ramón Eduardo Caro, uno de los 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas involucrados en la causa iniciada en 2007 por torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas, presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande un escrito en el que rechazan las acciones legales contra su cliente, y argumentan para eso que en 1982 “en el momento de los sucesos imputados”, la provincia de Tierra del Fuego “no tenía jurisdicción sobre las Islas”. Desde el Centro ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata criticaron la acción: “Es humillante y da bronca”, sostuvieron.

Hernán Bazán Güemes, uno de los letrados de Caro, explicó a PERFIL: “Se trata de una apreciación netamente jurídica y técnica la que planteé en el escrito. No solamente señalé la incompetencia del Juzgado Federal de Río Grande sobre esta causa, sino que también la prescripción de la misma; ya que está en situación de cosa juzgada porque tiene una sentencia de la Cámara de Casación del tribunal federal de la ciudad de Buenos Aires; también sobre la incompetencia del juez y la falta de legitimación activa sobre la causa. Me resulta sorprendente que aparezca solamente este planteamiento por el tema de la incompetencia. Es verdad que lo planteé y argumenté el motivo, porque en 1982 las Islas Malvinas, si bien son de pertenencia de la República Argentina, no estábamos ejerciendo la soberanía y pedía que se juzgue con juez competente del lugar. Yo no dije quiénes tenían que ser los jueces, sino que directamente no tenía que ser el Juzgado de Río Grande, eso fue simple y concreto”.

