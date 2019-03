Marzo: Comienza un mes muy complicado en Tierra del Fuego

Mart 05/03/19.- No comienzan las clases, hay despidos y suspensiones en el 80% de las fábricas, ollas populares, marchas y estado de alerta y movilización en casi todos los gremios. No hay noticias sobre ingresos, nada se sabe del presupuesto, cartelización de la obra pública, compras innecesarias como un casi, venta de inmuebles del estado. En la página de AREF no aparece el ejecutado del presupuesto 2018 y más.

El rechazo generalizado a la irrisoria suma de un 15% de aumento salarial en paritarias fue la gota que rebasó el vaso y la respuesta no se hizo esperar. Este fin de semana en congreso provincial de delegados, SUTEF decidió no dar inicio al ciclo lectivo 2019, rechazar la oferta salarial, realizar marchas y ollas populares.

ATE Ushuaia llamó a salir a las calles y terminar con un congelamiento salarial que lleva tres años, ATSA los trabajadores de la salud lo mismo, el SIPROSA, gremio que nuclea a los profesionales médicos, todos en una olla a presión que son las bases hartas del sometimiento al que están siendo impulsadas.

Un medico del hospital declaró que su sueldo básico es de 2.100 pesos y le redondean 50 mil, con varios items, ninguno remunerativo y cuatro guardias mensuales.

La policía viene amagando con medidas, o sus familiares, por recomposición salarial, un ingresante cobra 25 mil pesos y el jefe de policía más de 200 mil pesos mensuales, los comisarios 43.000 pesos sin adicionales.

Por el lado privado la situación es aún peor, BGH, una de las fabricas más importantes, suspendió a 400 trabajadores este mes y el próximo, las textiles, Badisur despidió a 30 trabajadores y se niega a pagar la indemnización, Armavir casi la misma situación, Brightart suspendió a gran parte de su personal, Carrier despidió a 100 trabajadores fundamentando el acuerdo firmado con la UOM, esto sin mencionar las fábricas que ya cerraron sus puertas.

Dedicamos un párrafo a RENACER la empresa autogestionada por sus empleados, a punto de cerrar por la caída de las ventas y la ausencia del estado, 160 trabajadores están en peligro y el Banco de la Provincia, les ofrece prestamos a tasas usurarias, de echo debieron recurrir a un banco privado para acceder al crédito que les permitió comprar su propia chipeadora.

Las razones de este escenario pueden ser muchas, desde los impuestazos del gobierno nacional y provincial, hasta el congelamiento salarial o los aumentos por decreto que no van al básico, o no son remunerativos, pasando por la cartelización de la obra pública, donde se puede apreciar como aumentaron los valores de obras que el año pasado costaban el 50% menos.

La inflación, que solo para el mes de enero fue del 7,0%,y lleva un acumulado en 3 años de casi el 120 %, el aumento de la luz en un 60% autorizada por la gobernadora Bertone, la irregular situación de los empleados administrativos de la provincia, y así podemos seguir sumando razones para fundamentar el mal humor social que reina en la isla.

La canasta básica en Tierra del Fuego tiene un costo de 36.000 pesos, pero el sueldo mínimo de muchos trabajadores públicos no supera los 30 y en el privado en el mejor de los casos es de 40.000, algunos apenas llegan a los 27.000 pesos.

Un matrimonio sin hijos necesita, solo para comer, 1000 pesos por día en esta provincia, el kilo de carne cuesta 393 pesos, un kilo de papas 120, el kilo de pan 45 pesos, un sobre de jugo 15 pesos y así seguimos hasta completar todo lo necesario para sobrevivir.

El año comienza con más de 8000 desocupados, más de 7000 personas asistidas con bolsones comunitarios y planes red sol o PEL, esto por parte dela provincia, en Rio Grande se distribuyen más de 3000 bolsones alimentarios, se pagan entre 50 y 60 facturas de luz por semana, y se destinan más de 140 millones solo en ayuda social, esto significa que ya más del 10 % de la población de esta provincia está por debajo de la línea de pobreza, esto es gente sin trabajo, sin posibilidad de alquilar un vivienda, de utilizar su vehículo de enviar su hijos a la escuela, de tener que convivir con su padres, suegros, hermanos o algún familiar, gente que come solo lo que recibe en ayuda del estado, porque no hay posibilidad de trabaja en ningún lado, gente desesperada y una situación social de una gravedad que entiendo no están dimensionando la mayoría de los que hoy conducen los destinos de esta provincia y si lo hacen es obvio que está mal porque la pobreza aumenta, el desempleo volvió a los registros de 2001 y no hay ningún rubro en positivo, cayó, desde la venta de alimentos, hasta la de autos usados, pasando por indumentaria, útiles escolares y combustible, todo multiplicado por tres, comparado con 2015, otro dato es que en el continente todos estos productos están casi un 50% menos que aquí, por eso muchos decidieron las compras por Internet, rubro que aumentó un 64% en los últimos 8 meses.

Aun así esto trata de guardarse bajo la alfombra, como la licitación de la Laguna Seca, primero por 29 millones, después por 34, el corredor del Beagle, una obra que no tiene más de 2 kilómetros de desastre ecológico y medioambiental, el tramo de 14 kilómetros de la ruta que une San Sebastián argentino con el Chileno, y donde hasta este fin de semana no se movió una piedra, la entrega de recursos naturales, como yacimientos a YPF por 100 mil dólares y dos camionetas, la compra de un casino en 10 millones de dólares y la venta de inmuebles del estado por más de 296 millones de pesos.

Con este escenario algunos se atreven a hablar de candidaturas, pero no hay una sola idea, ni se menciona la extensión del régimen de promoción y para los especialistas este es un tema terminado a menos de 5 años de su finalización.

Conclusión este marzo será uno de los más complicados en Tierra del Fuego, aun cuando los aduladores pagos, sigan metiendo basura bajo la alfombra en detrimento de más de 10 mil personas que hoy están pasando hambre y una inmensa lista de necesidades que no son tenidas en cuenta.

Sin duda el desempleo, es el mayor problema en toda la provincia, no ha habido reconversion, ni generación de empleo genuino, el único empleador es el estado.

Armando Cabral