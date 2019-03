La UTA inicia un paro de colectivos de media y corta distancia en el interior del país desde hoy hasta el miércoles

Según informó la UTA en un comunicado, la medida de fuerza es en respuesta al “fracaso en la negociación de salarios con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros”.

El sindicato agregó que el paro de actividades comprende a “todas las empresas de media y corta distancia del interior del país, en el horario de 22 a 06 horas, a partir de hoy y hasta la audiencia del jueves”, en la cual, advierte, “de no acordarse, se profundizará la modalidad de las mismas”.

Al mismo tiempo, el secretario de prensa de la UTA, Mario Caligari, indicó a Télam que la medida de fuerza no afecta a “la ciudad de Buenos Aires, ni a la provincia de Buenos Aires ni a la ciudad de La Plata”.

Mar del Plata y Jujuy

Como sea, la huelga nocturna de colectiveros en Mar del Plata continuará hoy por séptimo día consecutivo, según confirmó la UTA, que reclama el pago del aumento salarial acordado en las últimas paritarias con los empresarios del transporte de pasajeros.

El fracaso de una audiencia entre la UTA y la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros derivó en el anuncio de “un paro de actividades para todas las empresas de media y corta distancia del interior del país, de 22 a 6, a partir del día de hoy y hasta la audiencia del jueves, en la cual de no acordarse, se profundizará la modalidad de las mismas”.

Este nuevo conflicto de la UTA, en los servicios de corta y media distancia, afecta a la ciudad en el servicio que brinda las líneas 221 y Rápido del Sud.

Si bien el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobó la semana pasada en la Comisión de Legislación el proyecto para aumentar el boleto a $18,81 en dos tramos, por el momento no hay mayores precisiones acerca de una sesión extraordinaria para tratar el expediente.

Hasta tanto no se resuelva eso, los empresarios se mantendrán firmes en su postura de que no pueden afrontar el pago del plus y el incremento salarial acordado meses atrás; por esto, los choferes seguirán con la retención de tarea de 20.30 a 6, hasta tanto las asambleas de delegados resuelvan profundizar la medida o levantarla.

La UTA de Jujuy realizará mañana un paro del servicio de colectivos desde las 6 hasta las 22, a raíz de la deuda salarial que mantienen los empresarios con los trabajadores.

De esta manera, el servicio de transporte público de pasajeros en la provincia se verá interrumpido debido a que “las cinco empresas urbanas y la mayoría de las interurbanas no terminaron de cumplimentar con el pago del sueldo de febrero?”, dijo hoy a Télam el secretario gremial de la UTA Jujuy, Nicolás Abett.

Apuntó que “solo dos empresas interurbanas ya pagaron pero la gran mayoría está en deuda con sus empleados”.