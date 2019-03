La pobreza ya es del 32% y podría seguir creciendo

a pobreza registró un fuerte aumento en el país en el segundo semestre de 2018, dejando en evidencia el impacto en la economía real de la crisis macro desatada por la megadevaluación.

De acuerdo con los datos dados a conocer ayer por el Indec, la pobreza, el registro por el cual el presidente Mauricio Macri pidió que se evaluara su gestión, alcanzó al 32 por ciento de la población urbana, 6,3 puntos porcentuales más que un año antes, cuando había marcado 25,7 por ciento.

Comparada con el primer semestre de 2018, la suba es de 4,7 puntos, lo que evidencia no sólo un cambio de tendencia respecto de los números en baja que se vieron a finales de 2016 y comienzos del 2017, sino una profundización en el empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos.

En el Gran Córdoba, la medición muestra uno de los porcentajes más altos del país (36,5 por ciento), mayor incluso que el valor que la Provincia publicó en su encuesta paralela (Monitoreo de Condiciones de Vida), que fue difundida el miércoles por la noche y que reflejó un 33,7 por ciento.

Esta es una “foto” de finales de 2018. Teniendo en cuenta el actual nivel inflacionario y la caída del salario, los especialistas coinciden en que se agravará en este semestre.

El 32 por ciento que midió el Indec se traduce en 8,9 millones de personas que viven debajo de la línea de pobreza en los 31 conglomerados urbanos más importantes del país.

Son 1,9 millones más de argentinos que habitan en hogares que no alcanzan a comprar la canasta básica alimentaria promedio. Un año antes, eran siete millones.

Proyectado a la población total (y haciendo la salvedad de que el Indec no incluye en este análisis a la población rural), se puede estimar que en 2018 pasaron a ser pobres 2,7 millones de personas en todo el país: de 11,5 millones que lo eran en el segundo semestre de 2017, se avanzó hasta más de 14 millones a fines del año pasado.

En la medición del mismo período de 2016, la primera luego de la recuperación del Indec, los pobres proyectados a todo el país eran 13,3 millones (30,3%). En otras palabras: la crisis de 2018 se llevó más que todo lo recuperado en 2017 en materia de condiciones de vida.

En el 32 por ciento de pobreza están incluidos los indigentes o pobres extremos. En el segundo semestre de 2018, esa tasa se ubicó en el 6,7 por ciento de la población urbana. Son 1.865.000 personas que viven en 442 mil hogares.

Se veía venir

“Esta situación se esperaba, era evidente que iba a suceder, porque básicamente este dato se calcula por dos variables: inflación y desempleo estructural. Se toman los ingresos monetarios y se los contrasta con una canasta que mide los precios de 64 productos alimenticios”, explicó Martín Maldonado, investigador de Conicet especializado en inclusión social.

Para el especialista, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el primer trimestre de este año, “es muy probable que la pobreza siga subiendo porque las variables que se toman para medirla siguen avanzando”.

En efecto, en lo que va del año, las canastas básicas alimentaria y total, que sirven como frontera para determinar las líneas de indigencia y de pobreza, ya aumentaron nueve y 8,1 por ciento en el primer bimestre, respectivamente.

Lejos de la salida

Según los datos difundidos ayer, el 23,4 por ciento de los hogares del país está debajo de la línea de pobreza; y el 4,8 por ciento está en la indigencia. Para Leiza Camilo Caro, investigadora de Idesa, un dato grave que deja la medición, más allá del volumen de pobres e indigentes, es lo lejos que están ambos universos de alcanzar el monto de la canasta básica alimentaria promedio y poder “escapar” de esa situación.

“Hay casi 10 mil pesos de brecha para salir de la pobreza”, dijo la economista. “Esto implica que sus ingresos, en promedio, se encuentran un 38,9 por ciento por debajo de la línea de pobreza”, agregó.

El ingreso total familiar promedio de una familia pobre fue, en el segundo semestre de 2018, de 14.872 pesos, muy alejado de los 24.357 de la canasta alimentaria para ese hogar.

En el caso de los indigentes, la canasta a la que deberían acceder fue de 9.920 pesos y sus ingresos promedio apenas llegaron a 6.116. “Están a 3.800 pesos de salir de la indigencia, más de un 38 por ciento. Es muchísimo”, apuntó.

En cuanto a las perspectivas para este semestre, su opinión tampoco es positiva. “La inflación es el principal problema y sigue mostrando una tendencia ascendente. A priori, vamos a seguir así y los números de pobreza van a empeorar. Con una inflación interanual avanzando como ahora, los salarios reales se licúan y pierden valor”, dijo Camilo Caro.

En el Gran Córdoba

Volviendo a Córdoba, el Indec relevó que en el segundo semestre de 2018 había 563 mil personas debajo de la línea de pobreza y, de ellas, 122 mil eran indigentes.

El dato es levemente superior al detectado por la Provincia por su relevamiento propio, que calculó 552 mil y 110 mil, respectivamente.

Con relación a esto, Silvina Rivero, secretaria General de la Gobernación, dijo que en este contexto de crisis económica “muy grave”, son claves los planes no monetarios de la Provincia (Paicor, Boleto Educativo, Más Leche), variables que no incluye el Indec en su medición. “Esos programas nos han permitido reducir la pobreza un punto y la indigencia 1,8 puntos porcentuales”, explicó, aclarando que seguramente este semestre no va a mejorar la situación.

El desglose de los datos nacionales evidencia que la zona más golpeada del país en el segundo semestre de 2018 fue el nordeste, donde la pobreza alcanzó al 40,4 por ciento de las personas y la indigencia, al 9,3 por ciento. Le siguieron el noroeste (34,5% de personas pobres y 5,2% de indigentes), la región pampeana (32,1% y 6,5%, respectivamente), Cuyo (31,5% y 4%), el Gran Buenos Aires (31,3% y 7,3%) y la Patagonia (24,9% y 3,2%).

El informe de ayer también muestra un dato alarmante: entre los chicos menores de 14 años, la pobreza aumentó del 39,7 por ciento al 46,8. Esto significa que del total de chicos menores de 14 años del país, algo más de cuatro millones viven en hogares pobres.

La pobreza en Córdoba abarcó a 563 mil personas

Son 97 mil personas más que un año antes, según el Indec.