Estudian en Centro de Formación Laboral ‘Manuel Belgrano’ Arcando cumplió con la visita a alumnos que hicieron su propia casa

El vicegobernador Juan Carlos Arcando visitó en este lluvioso sábado a la mañana, a la joven pareja integrada por Magali Quiroga y Ángel Páez, que construyó su propia casa gracias a las técnicas aprendidas en el Centro de Formación Laboral ‘Manuel Belgrano’ de la Margen Sur de Río Grande donde cursan distintos oficios.

Arcando se había comprometido a visitarlos cuando concluyeran la construcción de la vivienda ubicada en cercanías del nuevo gimnasio construido por el Gobierno de la Provincia en la Margen Sur.

La pareja presentó al mandatario a los integrantes de la familia, una hija y una sobrina, y mate de por medio, le contaron los nuevos cursos que siguen en este centro laboral.

Ellos vinieron desde el norte de Jujuy y adoptaron a Tierra del Fuego como su provincia donde proyectan crecer como familia y tener una salida laboral.

El Vicegobernador los puso de ejemplo de superación y les reiteró los conceptos vertidos en noviembre pasado cuando dijo que “la actitud de estos jóvenes para encarar la vida me emocionó, ellos adquirieron conocimientos estudiando en el Centro de Formación Laboral y con lo aprendido, encararon la construcción de su casa para tener un hogar digno, con un esfuerzo enorme ya que hicieron su vivienda en los ratos que les quedaba libre entre el trabajo y el estudio”, destacó Arcando.

El mandatario agregó que “esto nos demuestra que nada es imposible cuando hay voluntad de superación y es un mensaje muy alentador para todos los jóvenes y también para nosotros de ver que si ellos pueden hacer esto, no hay impedimentos para las aspiraciones, proyectos y metas que nos impongamos. Muchos en su situación podrían haber bajado los brazos y lamentarse, pero ellos tuvieron una actitud positiva ante la vida, tomaron el desafío de progresar y por eso les brindé mi reconocimiento”.

Magalí contó que “desde más de dos años estamos estudiando en el Centro de Formación Laboral y cursamos Construcción en Seco, Instalación de Electricidad y también el de Soldadura; hice el curso de PC y también el de Informática en una universidad”.

Agregó que “los cursos en el Centro de Formación Laboral lo hicimos juntos con mi esposo, él lo único que no hizo fue el curso de Asistente que ya cursé el segundo año en el 2018. Con todo lo aprendido hicimos nuestra propia casa y también las instalaciones de luz”.