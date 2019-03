DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN UNA JORNADA EMOTIVA SE LLEVÓ ADELANTE “MEMORIAS DE NUESTRA TIERRA”

Muchos fueron los jóvenes que se acercaron para escuchar las historias de gente como Alberto Ibarra, actual Secretario de Hábitat de la provincia, la señora Leticia Muñoz prima del desaparecido Barrientos, Mabel Vera tía de Juan Carlos “El Chino” Mora, otro joven fueguino desaparecido y el Intendente mandato cumplido Esteban “Chiquito” Martínez.

Este último expresó en el lugar de reconocimiento a la familia de Guillermo Barrientos el calvario que fue transitar los años de dictadura en dos oportunidades, primero en la década del 50 y luego en los 70. A su vez, lo comparó con los días del actual gobierno democrático donde “se está destruyendo la economía, la educación, la salud y todo lo que está a su paso”. Además, recordó que “la única solución a estos males fue el peronismo, la unidad del peronismo me llevó a ser intendente en la década del 80 y tengo el orgullo de decir que fui el primer intendente peronista en el retorno de la democracia y tenemos q estar unidos para que podamos desarrollar los proyectos peronistas de gobierno y que el pueblo pueda estar mejor, tenemos que apoyar la unidad peronista para que el pueblo no sufra. Estoy muy contento por esta juventud que está tomando la posta”.

Por su parte el Secretario de Coordinación Héctor Garay se mostró muy emocionado y por sobre todo agradecido con la gente joven organizadora de este evento. Dijo estar “muy contento porque se hizo una mezcla de lo que tiene que ver nuestra historia y nuestra tierra en esta fecha tan especial. Le hicimos homenajes a nuestros desaparecidos fueguinos, a los familiares les dimos un reconocimiento generando una noche muy emotiva. El Gobierno de la provincia está presente revalidando nuestra memoria, hoy de acá se sale con otra energía más allá de la angustia y de por momento quebrarse algunos de los oradores que participaron, nosotros vamos a estar siempre presentes rememorando a aquellos desaparecidos que participaron en la actividad política”.

Por otro lado, destacó la importancia de que “las nuevas generaciones conozcan y puedan vivenciar la historia. La idea es que lo fueguino que cada uno tiene nunca se pierda y saber que gracias a los militantes que existieron y hasta dejaron la vida por su lucha hoy podemos transitar una etapa de democracia”.

Lucila Maldonado, Subsecretaría de la Nueva Generación afirmó “este evento viene a seguir reconstruyendo lo que pasó no solamente a nivel nacional si no lo que sucedió con los jóvenes fueguinos que en ese momento estaban estudiando fuera de la provincia y fueron desaparecidos por lo que hoy queríamos recordarlos junto a sus familiares y amigos que estuvieron dando su testimonio por lo que estamos muy movilizados y emocionados”.

“La nueva generación hoy tiene estos testimonios en los cuales vamos a ir enriqueciendo nuestra historia. Ellos no son el futuro, son el presente y es algo que nosotros tenemos constantemente en agenda. Seguir pidiendo justicia era otro de los pedidos que teníamos, fue una jornada muy fructífera donde estas generaciones se juntaron aquí en este lugar y eso es lo que pone muy contentos”, finalizó Maldonado.