Arcando:”Mi relación con el intendente de Ushuaia es puramente protocolar”.

El vicegobernador de la provincia sostuvo que “la relación con el intendente Walter Vuoto, es puramente protocolar, nada que tenga que ver ver con la gestión, aclaro y ademas agregó que yo soy muy respetuoso de la institucionalidad, siempre fue protocolar, ni hablar de lo que uno piensa, ademas nunca me pidió una opinión así que uno respeta eso también”.

El viecegobernador volvio a hablar de un proyecto para Ushuaia, y al respectó señaló que Ushuaia necesita un proyecto a 10,15 o 20 años, superar la coyuntura actual, trabajar en materia turística, plantar a Ushuaia como Capital del Fin del Mundo, mas allá de lo que plantea Puerto Williams, trabajar en un plan estratégico con todos los ciudadanos, organizaciones intermedias y todos juntos diagramar la ciudad que todos soñamos, con turismo, cultura deportes, mejorarle la calidad de vida a los vecinos.

Custiono que no haya habido una planificación para toda esa gente que llegó y no sabia donde ubicarse y después tener que trabajar sobre esa coyuntura, por eso tenemos que tener una diagramación de lo que queremos hacia el futuro, remarcó.

“Atendiendo las necesidades económicas que tiene la sociedad hoy donde muchos trabajos se están quedando sin trabajo y no pueden llevar el sustento a su casa”.

Finalmente y respecto a como veía a su posible compañera de formula, Arcando remarcó la situacion en que encontraron la provincia 3 años atrás y hacerse cargo con jubilados que no cobraban, hospitales vacíos y como estamos hoy las obras que están en ejecución, “yo no hablaría de un acercamiento con el gobierno nacional, la relación fue puramente institucional, porque hay obras que no se podían hacer con recursos propios y tuvimos que ir a golpear la puerta a nación y llevar mejor calidad de vida a nuestros vecinos”.

Hace unas horas atrás se dio una situacion insólita cuando después de hacer declaraciones en una emisora de Rio Grande, cuando Oscar Souto dijo que no quería que el vicegobernador hablara con esa emisora y le solicito que si lo hiciera con la gobernadora. Quedó mas que claro que a Arcando lo que diga Souto le importa bien poco y hoy volvio a hacr declaraciones al programa “Tarde pero Seguro” e insistio en que podria ser candidato a la Intendencia capitalina y que ademas se encuentra trabajando en eso. Arcando dijo que espera que la gobernadora lo llame para hablar de las candidaturas y mientras seguirá con su tarea al frente del poder legislativa que “es para lo que han votado”, finalizó.