Apertura sesiones ordinarias de la legislatura: Bertone esquivó a las trabajadoras de Badisur.

Como era de esperar luego de su discurso y como viene ocurriendo desde que asumió la gobernadora de la provincia, termino de hablar, y se retiro del recinto de la Legislatura Provincial, sin atender a la prense ni a los trabajadores, la mayoría de ellos desocupados que pretendían que los escuchara dos minutos.

Entre ellos las trabajadoras de Badisur que hace 23 días permanecen dentro de la planta reclamando el pago de sus indemnizaciones y después de haberle enviado mas de 50 mensajes a ella y su ministro de la producción para que las ayuden en su desesperante situación.

Las trabajadoras fueron recibidas por el vicegobernador Juan Carlos Arcando, luego de un momento de tensión cuando las trabajadoras rompieron el cerco policial, otro clásico legislativo, e ingresaron al recinto.

Dijo la mandataria:“una verdadera unidad fueguina para hacer posible los sueños colectivos”, bueno aquí el primer fallo y contradicción, les dio la espalda a los trabajadores que la convocaron cientos de veces y que hoy están despedidos, combatió sin piedad al municipio de Rio Grande e incluso quiso dividirlo en dos municipios, no es real.

Anuncio de pago de jubilaciones en una fecha y una asignación transitoria para compensar la perdida de poder adquisitivo. Esto no esta destinado a los trabajadores que tienen los salarios congelados hace 3 años y tampoco a los tarifazos autorizados de hasta un 60% en la luz por ejemplo, o el hecho de no haber reclamado nada en las audiencias publicas por las tarifas de gas donde el gobierno no presentó queja alguna.

También anuncio aumentos de las pensiones RUPE y de veteranos de guerra, y volvió a dejar fuera de los anuncios a los trabajadores no solo de la administración publica, sino a todos los de la provincia, incluidos los 8000 desocupados de la industria electrónica, los mas de 200 que hoy están suspendidos en la industria textil, mas las empresas que cerraron, los 400 que serán suspendidos en BGH y Brighstart ahora en marzo y abril.

Y finalmente un párrafo para la paz social, es evidente que la mandataria no sale a la calle o no ve lo que pasa a su alrededor al igual que el presidente Macri, porque no puede existir paz social cuando un empleado ingresante a cualquier sector cobra 25.000 pesos por mes y la canasta básica en esta provincia es de 36.000 pesos, no hay paz social cuando no se llega a fin de mes, con tarifazos e impuestazos que la señora gobernadora ha autorizado, no se puede hablar de paz social cuando cierra un comercio por semana y miles de jóvenes no tienen oportunidades de trabajo. Eso no es paz social es una bronca contenida que en algún punto la llevo a intentar hacer una autocritica que no fue suficiente y que a esta altura no soluciona nada.