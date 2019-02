UN ACTA POLICIAL DESENMASCARÓ LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA OPERACIÓN CONTRA MELELLA

De acuerdo al parte policial del 28 de septiembre siendo las 15:02 el cabo Flavio Alvarenga de la consigna policial en el domicilio de Hna. Mazzarello 239 en Chacra 13 solicita apoyo policial ante una situación muy particular.

En ese domicilio CINTIA MACARENA MOYA estaba solicitando poder ingresar ya que “un amigo de su padre la había autorizado a residir en dicha vivienda, pero no tenía la llave”.

Los efectivos policiales solicitaron la presencia del padre de la joven: HUGO ABEL MOYA, se hizo presente y dijo que su “amigo” el secretario de Seguridad JAVIER EPOSTO autorizó que CINTIA MOYA se quedara en la vivienda, incluso MOYA tenía en su poder la llave.

Este parte no es más que otra prueba que funcionarios de ROSANA BERTONE estaban detrás de toda la operación política y mediática en contra del intendente Gustavo Melella, promovida por el abogado PACO GIMENEZ.

HUGO MOYA reconoció en su declaración ante el Juez que el ministro de Obras Públicas, JAVIER VAZQUEZ, le habían prometido una casa para su hija si atestiguaba contra Melella, además de trabajo para él y su otro hijo.

La vivienda es la de Hna. Mazzarello 239 que comenzó a habitar en la tarde del 28 de septiembre CINTIA MACARENA MOYA, lo sostiene el parte.

Esa vivienda era una residencia de servicio utilizada principalmente por el Jefe de Gabinete, LEONARDO GORBACZ, a nombre de quien estaba la vivienda y quien autorizó el traspaso de la titularidad a la hija de MOYA.

Esta situación fue denunciada ante el Juzgado de Instrucción por el doctor Francisco Ibarra a fin que se investigue en el marco de la causa que sigue la Justicia provincial.