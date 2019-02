Taxis: La caída en el servicio es del 70% en Rio Grande.

Según

Griselda Fuentes la caída del trabajo para el transporte de taxis cayó un 70%, calificó la situacion como caótica.El taxi no es una articulo de primera necesidad y ademas a eso se suma el gasto de mantener un vehículo en la calle.

Algunos taxistas, ganan 500 pesos y si tienen que cargar combustible se hace muy difícil, un kilo de pan sale 50 $, acá si no funcionan las fabricas no tenes trabajo, en Ushuaia hay turismo acá no, es como que se rompió la cadena, hay fabricas que no están pagando, así que todo nos perjudica, ademas los colectivos están funcionando muy bien y eligen ese servicio, remarcó.