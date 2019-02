Sin oncólogo en el hospital de Rio Grande.

El Dr. Aldo Orrego que se desempeño durante 5 años en el hospital Regional Rio Grande como medico jefe del servicio oncología, dejo ese cargo en el mes de enero y se traslado a Ushuaia.

Esto genera un terrible bache para los pacientes que padecen este tipo de enfermedad y como si esto no fuera suficiente la Dra, Nancy Zimbaña se niega a atender a los pacientes de su colega y solo atenderá 4 turnos por día, según explicó una paciente a la que acuso de malos tratos.

Según la fuente Orrefo atenida a sus pacientes por el amor a su profesión que no seria el caso de Zimbaña una medica desconocida a quien ademas ya le dijeron que si Orrego no atiende no irán mas al hospital

Cabe señalar que el Dr. Orrego se comprometió a venir los viernes desde Ushuaia a Rio Grande a ver a sus pacientes.