May sufre humillante revés en el Parlamento por el Brexit

Juev 14/02/19.- LONDRES (AP) — La primera ministra británica Theresa May sufrió el jueves una humillante derrota en el Parlamento al rechazar los legisladores su plan para el Brexit. Su plan quedó atascado entre una Unión Europea intransigente y un Parlamento que se resiste, cuando faltan apenas seis semanas para la salida.

Una rebelión de acérrimos defensores de la salida británica de la UE dio lugar a una votación de 303 votos contra 258 para derrotar una moción de apoyo a la manera como May encara el divorcio, similar a la que la Cámara de las Comunes había aprobado hace dos semanas.

La derrota, aunque más simbólica que vinculante, pone de relieve la debilidad de la mandataria para solicitar cambios en el acuerdo de divorcio por parte de la UE a fin de que la respalde el Parlamento.

May trató de darle un cariz positivo al resultado. Su oficina dijo en un comunicado que “si bien no obtuvimos el apoyo de los Comunes esta tarde”, el gobierno cree que el Parlamento aún desea que May obtenga los cambios en el acuerdo para obtener el apoyo de los legisladores.

“El gobierno seguirá gestionando con la UE para garantizar que salimos a tiempo el 29 de marzo”, añadió.

Otros se mostraron más francos.

“Qué fiasco absoluto”, dijo la conservadora europeísta Anna Soubry. Un colega partidario del Brexit, Bernard Jenkin, usó el mismo término: “Fiasco”.

La votación es el brote más reciente del caos provocado por el Brexit que dificulta cualquier salida en orden.

El jueves, al abstenerse, los que apoyan al Brexit acusaron al gobierno de descartar la amenaza de salir sin acuerdo, algo que según ellos debilita la posición de Londres en la mesa de negociaciones.

Los legisladores europeístas, por su parte, temen que el país se acerca al divorcio sin acuerdo, lo que tendría resultados catastróficos. Pero los Comunes rechazaron el jueves dos enmiendas opositoras que buscaban aplazar el Brexit o alejar al país del precipicio.

Los enemigos del Brexit sin acuerdo están reuniendo fuerzas para una serie de votaciones el 27 de febrero con el fin de obligar al gobierno a decidirse.

Para entonces, faltará apenas un mes para el Brexit.

May se ha negado a descartar un Brexit sin acuerdo al tratar de obtener concesiones del bloque. La mayor parte del sector empresario y los economistas aseguran que la economía británica sufrirá graves perjuicios si el país sale de la UE el 29 de marzo sin un acuerdo, lo que conllevaría aranceles y otros obstáculos al comercio.

Los 27 países que permanecen en la UE insisten en que el acuerdo vinculante firmado con el gobierno de May en noviembre no se puede renegociar.

Los líderes del bloque se han mostrado exasperados con el pedido británico de cambios de último momento y la falta de propuestas firmes.

El titular del Consejo Europeo, Donald Tusk, que preside las cumbres europeas, tuiteó: “La falta de noticias no siempre es buena noticia. EU27 espera propuestas concretas, realistas de Londres sobre la manera de salir del impasse del #Brexit”.

La legisladora laborista Yvette Cooper dijo que algunos políticos británicos “viven en un mundo de fantasía” al creer que existe alguna solución mágica.

“Es como si todos estuviéramos admirando la ropa nueva del emperador y en realidad el emperador está desnudo y todos se ríen de nosotros, o lo harían si no fuera tan triste”, dijo Cooper.