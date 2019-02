Mas del 10 % de la población fueguina está por debajo de la línea de pobreza*.

Vier 08/02/19.- El dato pertenece al Ministerio de Acción Social y lo dio a conocer la propia jefa del área, la Ministra Paula Gargiulo, al señalar que más de 7000 personas con asistidas con bolsones comunitarios, el plan red sol de 2500 pesos, y otras asistencias realmente lamentables. La mayoría de estas familias no tiene empleo u otro ingreso, y no porque no quieran trabajar, no hay donde trabajar.

Si multiplicamos esto por 4 que es una familia normal y común, estamos hablando de 28 mil personas, sobre una población calculada en 250 mil habitantes, aun cuando desde 2010 no se hace un censo en este país, el numero es apabullante. En una provincia donde el poder judicial, por ejemplo, tiene un presupuesto de mas de 500 millones de pesos, o se compra un casino en 10 millones de dolares, se cotiza la remodelacion del frente de un edificio publico en mas de 3 millones de pesos o se destinan 29 millones de pesos para instalar una cañería en un campo privado para inundar una laguna que hace 50 años tapa de polvo a toda la ciudad, o mas de 3 millones de pesos para ampliar una iglesia.

La gacetilla de gobierno pasó desapercibida para muchos e incluso muchos dirigentes parece que no la leyeron, pero es la prueba más clara de la desindustrialización y la precarización laboral a que hemos llegado.

La funcionaria sostuvo que son 7128 exactamente http://www.lalicuadoratdf.com.ar/2019/02/lamentable-7128-familias-son-asistidas-a-traves-del-programa-provincial-redsol/

Solo en los últimos tres años se perdieron en el sector privado, industria y comercio más de 10 mil puestos de trabajo, en Rio Grande dejaron de circular más de 90 millones de pesos mensuales desde que comenzó la debacle industrial con la apertura de importaciones y la falta de reconversión industrial, más las políticas del gobierno nacional de tarifazos y recortes salariales, como así también en los despidos en el estado. La quita de subsidios al transporte y las absoluta decidía respecto de las clases más vulnerables que de pobres han pasado a indigentes asistidos con planes miserables que no cubren ni los gastos mínimos y son, a todas luces, un certificado de pobreza que se da a conocer como una ayuda o un favor del gobierno al igual que el pago de salarios de hambre en casi todos las áreas del estado.

No es menor el impacto de los tarifazos en las PyMES, de hecho según un informe del INDEC en los tres años de gestión Macri desaparecieron más de 90 mil de ellas, se perdieron 120 mil empleos solo en 2018, no es necesario aclarar que aquí también hay o había PyMES, la CAME emitió una solicitada hace dos meses señalando que “nos están matando a impuestazos”, en este 2019 Argentina será el país con más carga fiscal de América Latina, un autónomo en Tierra de Fuego está pagando el 3% de sus ingresos en concepto de ingreso brutos, la energía aumentó el 60% y el gas 45%, llenar el tanque de combustible de un auto mediano cuesta 2000 pesos si se trata de nafta súper, las más barata.

En esta provincia gana más un empleado de comercio que un docente, un empleado de un canal del estado, que un médico, los jóvenes prácticamente no tienen oportunidades en el corto plazo y para los próximos meses el pronóstico es más negro de lo que muchos creen, en medio de todo esto ayer nos encontramos con un cartel de la formula a la gobernación 2020 de la Gobernadora Rosana Bertone, lo que nos evita mayores comentarios, pero no deja de llamar la atención que en este escenario de crisis alguien pueda pensar en una campaña electoral, sea cual fuere el partido. Diría que tienen 28 mil razones para ponerse a pensar que se va a hacer con esto, con la cantidad de niños y niñas que comen una vez al día, con los ex empleados de Badisur, Foxman, Teltron, Athuel, Audivic y demás empresas que ya no están y las que anuncias recortes y cierres como BGH o Brighstart, esto por un lado y por otro el cierre de comercios y despidos por la caída estrepitosa de las ventas y el consumo que, obviamente, no es casual, nada es casual, todo parece un plan perfectamente orquestado para dejar tierra arrasada y desaparecer.

La preocupación solo parece ser de algunos pocos y no precisamente de quienes tienen el poder de decisión en este momento.

Por eso vuelvo a insistir en mirar con mucha atención a las próximas elecciones porque la realidad es muy cruel y nada nos hace suponer que vaya a mejorar si seguimos por este camino.

Los dirigentes gremiales deberían pensar seriamente en la unidad del movimiento obrero real, en la defensa conjunta de los trabajadores y dejar de lado posturas políticas y personales que redundan en mas precarizacion, desempleo, congelamiento salarial y empobrecimiento de la sociedad, mientras un pequeño grupo sigue negociando y sobre facturando todo, comparar los precios de cualquier producto de Tierra del Fuego, con el continente, nos hace preguntar que paso con los beneficios de la Ley 19640, donde quedó el 21% de descuento de IVA.

Solo un ejemplo, aquí un kilo de papas cuesta 110 pesos en un supermercado, en Balcarce la bolsa de 50 kilos cuesta 120 pesos, es decir que aquí a una bolsa de papas le hacen 5000 pesos.

Un kilo de mollejas en el Super Toledo de Miramar, cuesta 96 pesos, acá entre 400 y 600 pesos, la gaseosa mas famosa acá cuesta 150 pesos, allá 77 pesos, esto me evita seguir maltratándome psicologicamente, puedo hacer esto mismo en el rubro que ustedes quieran, incluidos medicamentos, obras sociales recetas, ropa, mecánica y lo que se les ocurra, acá todo cuesta e doble y esto también parece que no se tiene en cuenta porque nadie reclama nada, solo el valor de los autos, así nos va.

*La línea de pobreza es el valor monetario de una canasta básica de bienes y servicios para una persona para un período determinado (en el caso del SIISE, una quincena). Aquellos hogares cuyo consumo por persona es inferior a esta línea son considerados “pobres“.