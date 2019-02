Atentos a quien se candidatea o pobre Tierra del Fuego.

Mierc 06/02/19.- Los precedentes sobre el voto de los fueguinos a la hora de elegir quien conduce los destinos de esta provincia han demostrado claramente que el pueblo no se equivoca, vota mal.

Quizá suene algo pretencioso decir que después de 32 años en la isla he visto lo suficiente como para permitirme alertarlos sobre qué es lo que se presenta como oferta electoral para el 2020 y en mi modesta opinión todos y cada uno de los aptos para elegir intendentes, concejales, legisladores, diputados, senadores y gobernador deberían por lo menos fijarse en los antecedentes y sobre todo en los hechos y no en las palabras.

Quien hizo y quien prometió y no cumplió nada, quien fue solidario y sensible ante situaciones desastrosas como las que se viven hoy en Tierra del Fuego, quien se hizo cargo y quien desapareció de un día para otro sin dar explicaciones, quien estuvo 4 años guardado y ahora quiere explicarnos como se hace, quien ya probó que no funciona su forma, quien dice lo que queremos escuchar y quien nos dice la verdad por muy dolorosa que sea.

Tierra del Fuego “no está en la lona, está debajo de la lona”, pero debemos hacer un mea culpa y sobre todos quienes tuvieron el voto popular para hacer los cambios que permitieran a esta sociedad vivir mejor, tener una certeza sobre su futuro y el de sus hijos, decidir quedarse aquí y poder hacerlo y no tener que irse como está pasando ahora.

Piensen por un minuto quien hizo obras, quien se puso del lado de la gente, quien generó empleo privado, emprendimientos, le dio oportunidades a los jóvenes, quien brindo servicios, en definitiva quien cumplió con la Constitución Provincial en su Artículo 16°.- El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e

indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una Provincia

fundada en el trabajo y como tal reconoce a todos sus habitantes los siguientes derechos:

1 – A la libre elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas,seguras, salubres y morales.

2 – A la capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico.

3 – A una jornada limitada, acorde con las características propias de cada labor, con descansos adecuados y vacaciones pagas.

4 – A una retribución justa y a un salario mínimo, vital y móvil.

5 – A igual remuneración por igual tarea en igualdad de condiciones y a retribuciones complementarias por razones objetivas, motivadas en las características del trabajo y del medio en que se presten.

6 – A que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las exigencias de su vida y de la familia a su cargo en caso de accidentes, vejez, situación de desempleo y muerte, que tiendan a un sistema de seguridad social integral.

7 – A participar por medio de sus representantes en la administración de las instituciones de previsión y seguridad social de las que sean beneficiarios.

8 – A la defensa de los intereses profesionales.

9 – A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial.

1O – A asociarse libre y democráticamente en defensa de sus intereses

económicos, sociales y profesionales en sindicatos que puedan federarse o confederarse del mismo modo. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, y el derecho de huelga.

11 – A la inembargabilidad de la indemnización laboral y de parte sustancial del salario y haber previsional.

12 – A la estabilidad en el empleo público de carrera, no pudiendo ser separado del cargo sin sumario previo que se funde en causa legal y sin garantizarse el derecho de defensa. Toda cesantía que contravenga lo antes expresado será nula, con la reparación pertinente.

13 – Al escalafón en la carrera administrativa.

14 – A la protección contra el despido arbitrario. En caso de duda, sobre la interpretación de normas laborales, prevalece la más favorable al trabajador. A

los fines de garantizar la efectiva vigencia de los derechos enunciados en el presente artículo, el Estado Provincial reivindica la potestad de ejercer la policía

del trabajo en el ámbito de su jurisdicción, en el modo y forma que fije la ley.

Esto lo dice la carta magna provincial, no yo, son derechos que se perdieron n estos tres últimos años, alguien puede negarlo?, con más de 10 mil empleos perdidos, congelamiento salarial y judicialización de las protestas.

Obviamente que no, por eso una vez más digo, atentos a lo que se oferta, no todo es comprable y yo a más de uno no le compro ni un auto usado, ya sé de qué se trata, a donde quieren llegar y para qué.

Es solo una sugerencia, es un pedido de voto solidario por un futuro mejor en la pobre Tierra del Fuego que hemos sabido conseguir. Quien quiera ser candidato debe, por lo menos, tener en cuenta y saber que estos derechos son irrenunciables.

Armando Cabral.