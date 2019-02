Armavir tras los pasos de Badisur?.

La dirigente expresó: “Quieren sacar la mitad del personal, ofreciendo acuerdos de un 70 por ciento de indemnización de lo que corresponde por ley”. Río Grande.- 08-02-2019.- Sustovich dijo: “Han contratado al mismo abogado que en Badisur, el Dr. Sabatino, el empresario y dueño de Armavir no tiene nada que ver. Quieren sacar la mitad del personal, ofreciendo acuerdos de un 70 por ciento de indemnización de lo que corresponde por ley”. “Vamos a dar pelea para que eso no suceda, pero no es casualidad, empiezan con una y van por las demás. No vamos a permitir que Armavir se convierta en una Badisur”.