ANUSATE:”El Gobierno Provincial redujo salarios en un 50% desde que asumió hasta la fecha”.

Así realmente deberían titular los medios de comunicación, ya que en estos últimos tres años no hubo recomposición salarial para los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública en Tierra del Fuego, y ésta impronta, claramente significa un recorte por parte de la gestión de Rosana Bertone.

Ni siquiera hubo contemplación para poder afrontar la brutal pérdida de poder adquisitivo (de un 70% aprox.) que sufrimos desde los inicios de su mandato, con una inflación acumulada del 110% en lo que va del mismo periodo.

Obviamente, tampoco podemos desconocer que no fue mérito propio, ya que ésta situación se dió en un contexto de políticas de ajustes, implementadas por el gobierno nacional de Mauricio Macri. Sin embargo, el ejecutivo provincial ha sido condescendiente y también responsable de estas medidas, por más que hoy quiera diferenciarse de mera conveniencia electoral.

Pero existen excepciones en el mundo Bertone.

La excepcionalidad en este caso serían las “compensaciones” otorgadas a fin del año pasado, cuando con bombos y platillos se anunció un bono de 10 mil pesos en dos cuotas, y un piso salarial de 25 mil pesos, a una franja cercana a los 2000 trabajadores/as que percibían (increíblemente) menos de dicho monto, incluyendo también a la planta política. De ésta manera, transitoriamente, calmaba en vísperas de fiestas el descontento y desánimo de gran parte de la población que representa el empleado público.

Pero como si esto fuera poco, la bonanza no sólo terminó allí, al mes siguiente de otorgar la suma paliativa (orgullo del ministro Gorbacz que siempre habla de ‘paz social’), la misma gobernadora Bertone, anunciaba una suba de sueldo por encima del 100% a todos los funcionarios y jerárquicos, argumentando que había “un achatamiento de la pirámide salarial” y que debía nivelarse de una buena vez. Usted se preguntará: ¿Qué tiene de malo esto? Púes no tendría absolutamente nada de malo si se otorgara en términos equitativos, es decir, a todos juntos.

Pero tratemos de dilucidar esta historia.

Hace tan sólo pocos días atrás, a través del decreto 0318/19 la gobernadora dejaba fijo en la escala salarial el piso de los 25 mil que había otorgado “en negro” en el mes de diciembre, y que ahora blanquea, pero a cuenta de futuro aumento, o sea que lo descontará cuando le toque al resto. Dicha medida fue anunciada y ornamentada con el título: “Bertone aumentó las jubilaciones”.

(Ya que estos últimos están sujetos al salario de los activos)

Y usted seguramente se volverá a preguntar: ¿qué encontramos de malo en esta decisión?

Nada quizás en el aumento, que no deja de ser insuficiente, pero sí en la forma, que como broche de oro lo hizo en plena convocatoria a paritarias y de manera netamente arbitraria, además, irónicamente les ofreció a los sindicatos, tan sólo un magro 15% para el resto de los trabajadores y trabajadoras, que representan la mayoría de la administración, y que lamentablemente viven una situación desesperante para poder llegar a fin de mes.

Desenlace

Cualquiera podría pensar que Bertone discrimina, que les da aumento a unos y a otros no. Cualquiera podría creer que la gobernadora aumentó el salario sólo a las jerarquías y plantas políticas para garantizarse así la campaña electoral, o que sus decisiones son discriminatorias y demagógicas. Se podrían pensar tantas cosas, pero la realidad nos indica otra situación. Lo único verosímil en esta crónica, es que no existe, ni existió nunca, una política salarial seria por parte del gobierno provincial. En este sentido, jamás se planteó un Convenio Colectivo de Trabajo que pudiera garantizar y reacomodar, no sólo la pirámide salarial, sino también la carrera administrativa, el re escalafonamiento, la agrupación, las jerarquías, entre otras cosas. Ni que hablar de las jubilaciones.

Conclusión

¿Que nos queda en claro? Lo que queda en limpio, es que la provincia firmó un pacto fiscal, resignó soberanía, tomó deuda millonaria, y hasta llego alardear sobre supuestas inversiones y reconversión productiva, pero en ningún momento en todos estos anuncios estuvimos contemplados los trabajadores, que hasta el día de la fecha no hemos visto un peso en nuestro haber, solo promesas y lamentos.

Hoy como agrupación (ANUSATE) no tenemos la representatividad ni la legalidad para estar en discusión paritaria, pero si tenemos en claro, que como reza el dicho, “a veces la culpa no es del chancho sino de quien le da de comer”.

La historia sería otra si la conducción de ATE no hubiera sido cómplice y tan obsecuente del gobierno Bertone. ¿y a qué costo? No tenemos idea, lo único que sí sabemos, es que los trabajadores del estado estamos en una situación crítica.

Es por esto compañeras, compañeros, que en el mes de agosto tenemos la oportunidad de cambiar la historia, recuperar el sindicato y ponerlo al servicio de los/ las trabajadores/as, porque la pasividad en tres años sin aumento, habla más de nosotros que del propio gobierno.

Agrupación ANUSATE – Lista verde.

