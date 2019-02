Angel Gordillo UOM:”Estamos peor que afin del 2018″

El dirigente de la UOm dialogó con los medios antes de comenzar el acto que se llevó a cabo frente a la Planta de Carrier en la entrada norte de la Ciudad de Rio Grande, sobre la situacion de las electrónicas, Gordillo sostuvo que “estamos peor que a fines de 2018, hay empresas que ya plantaron suspensiones, reducción de personal, las empresas que supuestamente estaban mejor han plantado los retiros voluntarios para la mayoría de los compañeros, por lo que estamos cada vez mas complicados y tratando de ver la mejor alternativa para salir lo menos golpeados de esta situacion”.

El dirigente remarcó que el 85% del parque industrial está complicado porque la mayoría de las empresas esta planteando suspensiones hasta abril. Algunas empresas ya están suspendidas desde el 2018 y hasta marzo, es decir que no hay una que esté bien, la mayoría esta complicada, hay muchas fabricas que ofrecieron retiros voluntarios, y muchos compañeros ya se fueron, eso nos entristece como organización porque cada vez se pierden mas puestos de trabajo. La gente tiene miedo a perder el trabajo y por esa razón busca la mejor de salir de esta situacion.

El fundamento para las suspensiones, retiros y demás ofertas es que están estoqueadas las empresas por la falta de ventas y por eso no necesitan producir. Finalmente y respecto al acuerdo firmado con AFARTE, Gordillo sostuvo que no se cae porque no hay despidos, pero si suspensiones o retiros voluntarios. Gordillo destacó la necesidad de los trabajadores para poder salir adelante y salir a la calle a reclamar por su derechos.