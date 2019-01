Más turistas y menos gasto en el verano con el dólar a $ 38

Dom 13/01/19.- Las playas llenas, el centro vacío. Esa postal que se puede ver en destinos de la costa atlántica bonaerense resume las primeras percepciones sobre la primera quincena del verano 2019 en todo el país. El flujo de pasajeros y la ocupación hotelera son iguales o incluso superiores a los del año pasado, producto de la devaluación, pero en el consumo se registra una baja de al menos el 10%, según adelantó a PERFIL la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Lo que venimos advirtiendo es que si bien hay mucha gente movilizada en distintos puntos turísticos del país, el consumo es inferior al del año pasado”, alertó Fabricio Giambattista, referente del sector en la CAME. Y explicó: “Esto se da por un lado porque no hay financiación en cuotas y por el otro porque mucha gente está pagando saldos de tarjetas que no le permiten gastar más”.

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías, en tanto, informó que “todos los destinos tienen ocupación hotelera superior al 70%, con picos del 95%”. “Por supuesto que es un turismo gasolero”, detalla. “Pero prefiero toda la vida que la gente sea gasolera a que no salga. Eso obliga a los prestadores de servicios a competir con los precios”, añade.

Según la CAT, las estrellas de este enero están en la Patagonia, donde el verano es temporada baja, pero que con la escalada del dólar se volvió un destino más competitivo para extranjeros y también para los argentinos que suelen irse afuera y en 2019 tuvieron que ajustarse. Bariloche y Villa La Angostura registran un 90% de ocupación hotelera, mientras que El Bolsón llega al 80% y Junín de los Andes al 70%, lo que los ubica un 10% por encima del promedio de la primera quincena de enero de 2018. Otra vedette es Misiones, con las Cataratas del Iguazú, que tiene sus plazas completas en un 93%, cuando el año pasado arañaba el 75%. En Jujuy, en tanto, la ocupación fue del 80% y en Salta Capital, 51%, 6% más que el año pasado.

La cifra: 1500 pesos por día fue el consumo per cápita en Córdoba este año, contra $1300 el año pasado

En Mar del Plata, las estimaciones locales dan una ocupación del 75%, apenas arriba del 72% de 2018. “Arrancó bien con las fiestas y ahora aflojó”, describió Jesús Osorno, el vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad balnearia. “Inclusive los que tienen mucho poder adquisitivo buscan promociones y precios bajos”, sostiene.

Supermercados marplatenses y de Pinamar consultados por PERFIL hablaron de una baja “mínima” en la facturación con respecto a 2018, lo que refleja una baja en el consumo si se toma en cuenta que hay más turistas y la inflación. Otro dato: las colas enormes que se ven en las rotiserías, en desmedro de los restaurantes, incluso en Cariló.

En Córdoba, el promedio de ocupación hotelera actual es del 80%, con un 70% en Carlos Paz (difícil de llenar por la gran cantidad de plazas) y un 92% en Villa General Belgrano. Pero la baja en el consumo de los turistas con respecto a 2018 es del 30%, según calculó Julio Bañuelos, titular de la Agencia Córdoba Turismo. Si el año pasado el consumo per cápita en cada jornada de estadía era de 1.300 pesos, por ahora es de 1.500, 30 puntos por debajo de la inflación. “Creo que vamos a tener un cupo de gente similar al del año pasado”, pronosticó Bañuelos.

Las consecuencias de la devaluación en el turismo quedaron reflejadas en un dato que difundió el Indec esta semana: en noviembre último por primera vez llegaron al país más extranjeros que la cantidad de argentinos que viajó al exterior. Los turistas foráneos compraron 271 mil de los 528 mil vuelos internacionales que se vendieron, es decir, un 51%. Desde la agencia online Despegar, que tiene presencia en veinte países, revelaron que los argentinos son los que más buscan opciones de financiamiento.

Vidal sale a llenar las góndolas

El programa Comprá Pyme, impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya alcanzó los mil productos de emprendimientos bonaerenses que se pueden conseguir en las góndolas de grandes supermercados.

El plan, que está a cargo del Ministerio de Producción de la administración de María Eugenia Vidal, busca “fomentar la comercialización de los productos de micro, pequeñas y medianas empresas de la Provincia en las grandes cadenas de consumo y ya cuenta con 272 inscriptos”, informaron desde el gobierno bonaerense.

“Comenzamos con un número de productos acotado por tratarse de un programa nuevo y en crecimiento, y rápidamente se fueron sumando nuevos rubros. Hoy tenemos más de mil en góndola y trabajamos para que el Comprá Pyme llegue a la mayor cantidad de superficies comerciales de la Provincia”, destacó el ministro de Producción, Javier Tizado, en busca de promocionar la iniciativa del gobierno de Vidal.