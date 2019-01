“LA AGENCIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN NINGÚN MOMENTO INSINÚA O GENERA LA PRIVATIZACIÓN DEL DEPORTE EN LA COMUNIDAD, TODO LO CONTRARIO”

Juev 31/01/19.- “Lamentablemente las chicanas políticas no dejan ver la gravedad del asunto. El deporte nacional está en riesgo y la comunidad deportiva debe saberlo”, advirtió Diego Lassalle gerente Ejecutivo de la Agencia de Deporte y Juventud.

El profesor Lassalle, volvió a criticar la decisión del Gobierno nacional de convertir la Secretaría de Deportes en una Agencia y adelantó que se está trabajando con las instituciones deportivas fueguinas en respuesta a esta medida que significa “privatizar” el deporte en la Argentina.

Al mismo tiempo salió el cruce de las declaraciones del secretario de Deportes de la provincia, Ramiro Bravo, quien comparó la medida de Mauricio Macri con la creación de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud de Río Grande.

“Haciendo un poco de historia y yendo directamente a la verdad de la información en primera medida la Agencia Municipal fue creada en la gestión del ex intendente Jorge Martín, no por el actual intendente Gustavo Melella, lo cual es un gran error de concepto y de conocimiento del deporte y de la instituciones, en segunda medida no son iguales ni siquiera el espíritu es igual en la creación de ambas agencias”, sostuvo Lassalle.

“La Agencia Nacional de Deportes está dejando afuera a la Confederación Argentina del Deporte, una institución que tiene casi 100 años en el desarrollo deportivo de la Argentina y dentro de sus arcas se encuentra el Enaded, qué es el ente Internacional de Desarrollo Deportivo. Qué significa esto que la Agencia Nacional? Sólo reconoce dos entidades madres que regulan y contienen al deporte nacional que es el Comité Olímpico Argentino y el Paraolímpico no reconociendo a la Confederación Argentina, con lo cual más de 200 disciplinas quedan afuera del amparo del Estado en sus reconocimientos a través de federaciones asociaciones clubes en donde se genera el deporte representativo de la Argentina”, amplió el profesor Lassalle.

En este sentido contrastó que “la Agencia municipal de Deportes en ningún momento insinúa o genera la privatización del deporte en la comunidad, todo lo contrario, promociona, desarrolla, invierte, auspicia en iniciación deportiva, en desarrollo deportivo, en competencias de elite en ayudas a asociaciones e instituciones ayudas a deportistas destacados colaboración a instituciones sin fines de lucro a clubes, al Deporte Comunitario y a aquellas expresiones culturales y deportivas que representen la idiosincrasia y el fortalecimiento de la red social conteniendo a niños, jóvenes, adolescentes , adultos y adultos mayores”.

De esta manera entendió que “las políticas deportivas más parecidas al Gobierno nacional son las políticas deportivas provinciales, donde no se trata de una estructura que sea similar o no, sino de las políticas sociales y deportivas, donde los ajustes priman y asfixian a los clubes que se acercan al Municipio a pedir ayuda económica para solventar gastos y sostener a cientos de chicos y chicas que no pueden pagar la cuota por los altos índices de despidos en Tierra del Fuego”.

