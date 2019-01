Gustavo Ventura: “No recibir al Presidente no mejora en nada la gestión municipal de Ushuaia”

Por Armando Cabral

Mart 15/01/19.-El referente de Forja consultado por este medio sobre la visita del Presidente de la Nación Mauricio Macri y la decisión del actual intendente de Ushuaia de no recibirlo indicó que “Un intendente debe recibir a un Presidente que visita su ciudad más allá de no compartir su ideología política, el intendente debe recordar que no gobierna solo para el 20% que lo votó o para La Campora, sino que lo hace para todos los vecinos y merecen ser respetados, estas acciones son las que la gente no quiere más, cerrarse, no escuchar y no dialogar es terrible y te lleva a tomar malas decisiones siempre”.