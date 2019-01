El municipio de Rio Grande denunciará penalmente al gobierno por deuda de coparticipación.

Mientras la gobernadora Bertone se dedica a hacer campaña colocando carteles gigantes y dando publinotas en canales de la ciudad de Buenos Aires, el municipio de Rio Grande y la ciudad son presas del destrato y la discriminación al momento de cumplir con las obligaciones que como mandataria tiene para con las tres ciudades de la provincia. Aqui publicamos la carta documento enviada por el municipio intimando al pago de una deuda de mas de 179 millones de pesos.

La actitud de no enviar los fondos en tiempo y forma es inconstitucional, la deuda existe y el gobierno no solo no paga, sino que además a través de su inclasificable ministro de economía niegan la existencia de la misma generándose un mundo paralelo como el de las Columnas de opinión de Worman en uno de los medios oficialistas, generando confusión e inventando situaciones que solo existen en la mente de ellos.

Lo cierto es que a Rio Grande se le deben cientos de millones de pesos como se puede observar en la nota adjunta a esta crónica, y no se le está pagando. La idea es que no se pueda continuar con la obra pública, ni las capacitaciones, la cobertura social, de salud y de educación que son actividades que viene llevando adelante el municipio, mientras que en Ushuaia es un festival de bonos no reintegrables y para colmo de males hoy también se supo que recibieron fondos por más de 400 millones pero aun así y habiendo aumentado el giro de coparticipación de nación en un 41 % la provincia no da ninguna información y lo ye es peor está usando fondos para la campaña electoral en medio de un mar de despidos, cierres de empresas, tarifazos y congelamiento salarial.

Después del papelón de la visita del presidente y la estampida de funcionarios que literalmente desaparecieron y cuando todos saben que la provincia firmó el pacto fiscal, acordó con empresarios amigos del gobierno y autorizó un tarifazo de 60% en la luz, nada hace pensar que vayan a cambiar el rumbo y mucho menos cumplir con un mandato constitucional como es la transferencia primaria a los municipios, en este caso y hay que destacarlo, la retención es solo para los riograndenses, solo se perjudica a los riograndenses, lo único que le están dejando son los carteles de la campaña. Lamentable.