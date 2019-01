Consecuencias del embarazo adolescente y cómo evitarlo

En España el número de mujeres jóvenes que han tenido embarazos no deseados aumenta con la edad. De las jóvenes que se han quedado embarazadas contra su deseo, el 3% lo ha hecho antes de cumplir los 15 años, el 24% entre los 15 y 17 años, el 31% entre 18 y 20 años y el 38% con más de 20 años, según el Informe de la Juventud 2016.

Consecuencias de un embarazo adolescente

Tener un hijo no deseado a una edad tan temprana puede tener consecuencias para toda la vida. La salud de la madre, su formación o su futuro profesional se pueden ver perjudicados. “Un embarazo no deseado en la adolescencia y juventud puede tener importantes implicaciones en el presente y futuro de quienes sufren esta situación. Estos casos se producen con relativa frecuencia y afecta, según las respuestas a nuestra encuesta, al 4,9% de las entrevistadas”, se explica en el informe.

Una situación que puede afectar al futuro de la madre, el padre y su hijo. Además según nuestro Código Penal, la edad de consentimiento en España es de 16 años. Por lo tanto se considera que con menos edad la menor o menores, en el caso de que las relaciones sean consentidas, no “tienen madurez física, sexual, mental para decidir libremente acerca de su sexualidad”.

Preocupación ante la situación

La preocupación sobre esta situación surge cuando en el primer semestre de 2017 según en INE, los últimos datos que se conocen, ya se han contabilizado 197 nacimientos de madres con 15 o menos años. Tendencia que estaba remitiendo y que había alcanzado su máximo en 2008 con 178 embarazos. ¿Qué está ocurriendo para que aumenten los nacimientos de madres menores de 15 años? ¿No están los adolescentes suficientemente informados? ¿Cómo se puede cambiar esta situación?

Muchos padres estamos convencidos de que el embarazo adolescente nunca puede ocurrir en nuestra familia. También que nuestros hijos tienen la información suficiente perotenemos que ser conscientes de que le puede ocurrir a cualquiera. Solo una información sexual temprana y la resolución de las dudas que les vayan surgiendo día puede prevenir los embarazos adolescentes en un futuro.

Cómo evitar un embarazo adolescente

Lo más importante es empezar a prevenir cuanto antes. La preadolescencia se ha ido adelantando en nuestra sociedad. Una de las mejores soluciones para prevenir los embarazos adolescentes es informarles antes sobre el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Nuestros hijos pasan de forma brusca de la infancia a una preadolescencia adelantada y confusa.

1. Información sin prejuicios

A partir de los 10 años nuestros hijos deberían tener información básica sobre sexo y enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Hay que hablar con ellos y evitar los mitos y los prejuicios sobre lo que deben hacer o no. No podemos dejar esa información para los 15 años porque ya los adolescentes se pueden haber iniciado en el sexo a los 13 ó 14 años.

2. Hablar de sexo en casa

Para los padres hablar de sexo con los hijos suele resultar complicado. Tenemos que perder la vergüenza y buscar el mejor momento del día para hablar con sus hijos. Además ellos deben tener la suficiente confianza en nosotros para poder hacernos cualquier pregunta por rara que sea. Los preadolescentes también necesitan tener información adecuada y tenemos que intentar buscarla.

También podemos apuntarles a cursos gratuitos de educación sexual para adolescentes. En los institutos, los ayuntamientos o los centros de salud se suelen impartir estas clases. En algunos casos los adolescentes agobiarán constantemente a sus padres o profesores con preguntas sobre el sexo. Sin embargo otros de la misma edad no tendrán ningún interés aparente en el tema. Lo importante es que se sientan cómodos para preguntar todas sus dudas cuando les surjan o lo necesiten.

3. Información sobre anticonceptivos

Además de la información básica sobre sexo los adolescentes deben aprender a utilizar los anticonceptivos antes de mantener cualquier relación sexual. No utilizar un método anticonceptivo implica el riesgo de tener un embarazo no planificado en plena adolescencia. Tienen que resolver todas sus dudas que pueden ir desde la menstruación, relaciones sexuales, embarazos no deseados, métodos anticonceptivos más adecuados y enfermedades de transmisión sexual. Deben conocer cuáles son los riesgos que corren y cuáles son las implicaciones de un embarazo no deseado.

En el siglo de la información parece toda una ironía que los adolescentes carezcan de la suficiente ante un problema como los embarazos adolescentes.

