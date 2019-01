Concejal Verónica Gonzalez,BALANCE DE GESTIÓN Año 2018

“En lo que respecta a mi gestión, traté de trabajar a conciencia, buscando generar alternativas y políticas públicas que se lleven adelante desde el Municipio. Nos hemos planteado acompañar la cultura, educación, la diversidad e inclusión porque entendemos que tenemos el potencial para generar ejes de trabajo reales”.

“Somos una ciudad joven y muy rica en materia de producción cultural no solo por tener el Centro Polivalente de Artes sino porque también tenemos muchos jóvenes talentosos que trabajan de forma autogestiva y es necesario reconocer y acompañar su trabajo”.

“En materia turística y cultural Río Grande tiene muchos atractivos. La intención es que quienes pasen por nuestra ciudad sientan la necesidad de recorrerla. No me caben dudas de que Río Grande puede ser un punto de encuentro desde lo cultural porque tiene muchísimo para ofrecer y nosotros debemos encontrar una posibilidad real de instancias culturales como lo hicimos en su momento cuando presenté el proyecto del registro y cartografía de Murales.

La inauguración de playones deportivos, nuevos centros de salud y especialidades médicas, sumados a la calidad de los gimnasios que, junto al futuro Museo de los Hitos Deportivos, nos van a transformar en La Ciudad del Deporte, no hacen más que ponerme orgullosa de acompañar la gestión de Gustavo Melella. Hemos visto la manera integral y el esfuerzo con que el Municipio acompaña a nuestros pequeños y medianos productores, con capacitaciones y nuevas formas de organización como las Cooperativas de trabajo, en medio de la crisis económica que atraviesa nuestro país. Este municipio avanza en políticas públicas con una agenda democrática afianzando derechos con planificación concreta de inclusión, reparación, prevención y presencia ciudadana del Estado municipal”.

“Desde mi lugar acompaño reconociendo las propuestas en salud, educación, deportes e inclusión social que este municipio ejecuta de forma prolija y sostenida a lo largo del tiempo. El Centro de rehabilitación Mamá Margarita, el nuevo centro de especialidades médicas, el Primer Congreso Internacional “Educación e inclusión desde el Sur” y los encuentros que realizó Gustavo Melella con la juventud, nos permiten soñar un Río Grande donde las políticas de salud, educación y deporte de calidad sean los ejes más importantes de las gestiones venideras”.

“Como ciudadana de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, no puedo dejar de mencionar que entre los ejes fundamentales a lo largo de mi carrera política están la defensa de la Industria Nacional, la Autonomía Municipal y el reclamo irrenunciable del derecho de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, participando activamente en el Observatorio Cuestión Malvinas. El 2018 nos encontró frente a un panorama desolador luego de la concreción ideológica y antipatria, del Gobierno Nacional y el silencio a nivel provincial respecto del acuerdo Foradori-Duncan, la habilitación de vuelos a Malvinas y el contexto desolador de la ciudad con el cierre de fábricas y la posterior pérdida de puestos de trabajo; no he dejado de acompañar iniciativas ciudadanas y poner palabra al respecto ni un solo día y seguiremos en ese mismo rumbo.

El objetivo principal de mi gestión seguirá siendo trabajar hasta el último día para la ciudad, que cobija lo más preciado que tengo y es mi familia. La misma que me dio posibilidades de progreso hace ya 40 años y me dignificó a través del voto. Vecinos de Río Grande con humildad, militancia y seriedad seguiremos trabajando juntos, agradeciendo siempre el lugar que me dieron”.

Prof. Veronica Gonzalez

Concejal de Río Grande

Bloque FORJA