María Eugenia Dure: Concejal FPV. “El debate por la despenalización del aborto en el Congreso es histórico”.

Duré adelanto que respecto de este tema ya cuentan con el acompañamiento de nuestros diputados así que por un lado emocionada porque al ser parte activa del movimiento de mujeres, pero también desde el lugar que me toca en estos días y la militancia territorial, poniendo la vos en la igualdad de género, así que es un momento histórico en el que estaremos acompañando a nuestros representantes y a todos los diputados y diputadas.

Consultada sobre un futuro debate en el Concejo Deliberante después que se votara por mayoría la ordenanza declarando el 25 de marzo como el Día de los derechos del niño por nacer, Duré sostuvo que “ aún no hay nada, no se llamó a ninguna comisión después de esa sesión donde se debatió y mucho dentro del recinto. Nosotros lo que pedimos es un proyecto donde quede claro lo que adhiere a un decreto nacional, la discusión también era que viene desde 1998 con las conquistas que las mujeres en materia de derechos hemos logrado y que la verdad no podamos abrir ese debate que se pide sobre tablas porque se cuenta con los votos necesarios para la aprobación, entonces eso también creo que fue una provocación a todas nosotros, sabiendo de la postura de tres concejales y adhiriendo a algo que ya había adherido la provincia ya mi entender no fue casual porque ya se había presentado la adhesión a nivel nacional, eso sí quedo en comisión y eso lo pude hablar con el presidente del Concejo Deliberante para pasarlo a comisión y que eso sea debatido y no se logró tampoco y digo que no es casual porque fue justo antes de la marcha, antes de lo que va a pasará el 13 en diputados y digo que coarta la posibilidad de todos quienes queremos expresarnos a favor o en contra, se deja de lado todo lo que viene realizando el movimiento de mujeres territorialmente y sienta un precedente de la postura del Concejo Deliberante, que por mayoría dice no al aborto, libre, seguro y gratuito”.