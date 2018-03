Vicegobernador Juan Carlos Arcando: “Esperamos con muchas expectativas el discurso de la Gobernadora”

Río Grande.- Consultado sobre el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura que comienza este 1 de marzo, el Vicegobernador de la Provincia y Presidente del parlamento fueguino, Juan Carlos Arcando avizoró que “no va a ser un año fácil desde el punto de vista económico; estamos con la Gobernadora tratando de llevar tranquilidad al pueblo en el sentido de que las obras que están planteadas se van a seguir llevando adelante y obviamente que desde el punto de vista económico vamos a seguir realizando todos los esfuerzos necesarios para que los empleados públicos puedan cobrar en tiempo y forma y poder –como dije- realizar las obras que la Gobernadora ha trazado”.

Arcando confió que “aguardamos con muchas expectativas el discurso que brindará la Gobernadora en la sesión inaugural porque en él se marca el rumbo que seguirá la provincia en el 2018 y en el 2019; la sesión preparatoria se realizará hoy (por este miércoles) y hay una intención de los señores legisladores de realizar la primera sesión ordinaria este mismo jueves a la tarde, después de la sesión inaugural, esto es lo que se puede plasmar hoy”.

La intención es “tratar los temas que han ingresado a la Legislatura desde diciembre a la fecha y poder darle un tratamiento urgente en las distintas comisiones”.

Municipalización de la Margen Sur

El Vicegobernador fue consultado sobre la Municipalización de la Margen Sur y recordó que él mismo recibió el primer petitorio de vecinos de este sector que incluye también a los barrios Austral y colindantes. “Este pedido no es el primero puesto que recibí personalmente al primer petitorio firmado por muchos vecinos y está siendo analizado por la Legislatura Provincial; parece que a algunos les molesta esta postura que tienen los vecinos, pero hay que ser respetuosos porque son posiciones, después serán los legisladores los que tomen la posición definitiva”, observó.

En este sentido, el mandatario provincial agregó que “lo que hicimos nosotros con la Gobernadora, es habernos hecho eco del pedido de los vecinos, pero parece que algunos se enojan, sin embargo lo que hay pensar principalmente es mejorarle la calidad de vida de los vecinos de la Margen Sur de Río Grande porque lo que ellos reclaman es que el Estado municipal no está presente y por eso han llevado adelante esta decisión de que sea la Legislatura la que decida la creación de un nuevo municipio”.

Sobre este punto dijo que “mientras se discute este nuevo estatus no hay que descuidar las obras y el Gobierno provincial viene llevando adelante un intenso plan de construcciones; justamente el otro día estuvimos recorriendo con el Ministro del Interior (Rogelio Frigerio) distintas obras que se están llevando adelante e inauguramos un espacio integrador deportivo; estamos llevando adelante un gimnasio que también recorrimos con el Ministro, lo mismo que las obras de pavimento y las obras que no se ven pero que son fundamentales para la calidad de vida de los vecinos, como las cloacas, las cañerías de agua y el gas, también la regularización de dominios y la adquisición de tierras para dar respuestas a más vecinos. Es decir, la Provincia está haciendo un enorme esfuerzo para poner a la Margen Sur, en el sitio que debe estar con calidad de vida, que los vecinos vivan dignamente y para eso es que le llevamos gas, les llevamos agua y les tendemos redes sanitarias para que los vecinos vivan bien y los niños no se enfermen y estadísticamente podemos demostrar que con agua potable y gas han disminuido notablemente las enfermedades que son producto de no tener estos servicios”, contrastó Arcando.

Refutó el Vicegobernador que “aquellos que se enojan, lo hacen con los que están haciendo, me gustaría y sería bueno que se enojen por las cosas que no hacen. Nosotros vamos a seguir trabajando para y con los vecinos”.

Aseguró que “son tantas las obras que está haciendo el Gobierno provincial que incluso algunos empresarios dicen que les cuesta mucho conseguir mano de obra de la construcción”, en consonancia con las expresiones del titular de la UOCRA Julio Ramírez, quien estimó que alrededor de 2.800 trabajadores del sector se encuentran ocupados actualmente en Tierra del Fuego, lo que permite casi una ocupación plena a nivel local, donde sigue llegando gente a diario en busca de trabajo, reconociendo el dirigente de la construcción que todavía falta personal especializado, que debe traerse de fuera de la provincia.

Convenio chino

En relación al ‘convenio chino’, Arcando cuestionó que “es un convenio que perjudica los intereses de todos los fueguinos” y recordó que “apenas asumió la Gobernadora, tomó la decisión política que debía ser dado de baja, hoy tenemos la misma postura y es evidente que estuvo todo mal hecho desde el primer momento, hay falta de documentación”.

Recordó el Vicegobernador que “en una gestión que la Gobernadora me había encomendado, estuve con gente del Gobierno nacional, con representantes de la Embajada china, con representantes de la empresa (Tierra del Fuego Energía y Química) y se constató que faltaba documentación del expediente, no había papeles y ellos mismos lo decían, pero lo más grave de todo esto tenía que ver con los intereses de los fueguinos; realmente (el anterior gobierno de Fabiana Ríos) le estaban regalando los recursos de todos nosotros a esta empresa y es por eso que decisión política que hemos tomado con la Gobernadora es dar de baja ese convenio por el perjuicio que le estaba generando a la provincia”.