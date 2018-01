Ingram Micro fortalece su alianza con Dell EMC anunciando la campaña “Ser socios lo hace posible”

Buenos Aires, Argentina – 2 de enero de 2018–Ingram Micro, líder global en la cadena de distribución de TI y soluciones de valor agregado, refuerza su alianza con DELL EMC con el lanzamiento de una nueva campaña denominada “Ser socio lo hace posible“. Esta nueva campaña, pondrá a disposición de las compañías y los socios tecnología de punta para alcanzar el éxito.

El proyecto “Ser Socios lo hace posible”, surge del entusiasmo de Ingram Micro por llevar a sus socios de negocio las mejores soluciones Dell EMC que permitan incrementar sus negocios en toda América Latina.

El anuncio fue realizado en el marco de CanalysBuenos Aires, el evento de referencia para marcas y socios de distribución de la región, donde la compañía es un jugador clave. En este encuentro, participaron Paul Bay (Executive Vice President and Group President of the Americas), Sabine Howest (VP Global Vendor Engagement), Jennifer Anaya (VP of Marketing) y Leonardo Gannio (Executive Director).

Asimismo, cabe destacar que la campaña se enfocará en varios factores críticos de éxito: Experiencia especializada en verticales y tecnologías avanzada, amplio alcance geográfico, fortaleza de la cartera de extremo a extremo, fuerte apoyo financiero y Transformación digital junto a servicios profesionales.

“Ingram Micro ha sido un gran socio de Dell EMC durante el año pasado, especialmente en América Latina, donde han impulsado el crecimiento en múltiples líneas de negocios“, dijo Jim DeFoe, vicepresidente senior de Distribución Global de Dell EMC. “A principios de este año reconocimos a Ingram Micro como nuestro Socio Global de Distribución del Año. Estamos muy contentos de continuar esa colaboración, a medida que vamos desarrollando nuestra visión compartida e inversiones, y ofrecemos transformación digital a organizaciones de todo el mundo” concluyó DeFoe.

Para más información, www.ingrammicro.com

ACERCA DE INGRAM MICRO

Ingram Micro ayuda a las empresas a cumplir con la Promesa Tecnológica™. Entrega una completa gama de tecnología global y servicios de cadena de suministros en todo el mundo. Con una amplia experiencia en Soluciones Tecnológicas, Movilidad, Cloud, y Cadena de Suministros, permite a sus Socios de Negocio operar de manera eficiente y con éxito en los mercados que atienden. Su agilidad sin igual, su conocimiento profundo del mercado, y la confianza que viene de décadas atrás en el relacionamiento con la industria, colocan a Ingram Micro como el líder. Para más información visitawww.ingrammicro.com