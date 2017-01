Advierten acuerdo Bertone-ANSES: más reformas jubilatorias y se mantienen las del paquete de leyes. Debe ser ratificado en Legislatura

A cambio, se recibirán 160 millones, pero esa ayuda no va a ir a la Caja sino al Gobierno de la Provincia.

Elisa Dietrich de APOC, Directora electa por los pasivos en la Caja Previsional, expresó que la Unión rechaza el acuerdo y que gestionará y accionará para evitar que la Legislatura Provincial ratifique una nueva pérdida de derechos y el establecimiento de un ANSES Fueguino.

Aclaró que es difícil oponerse sólo desde el Directorio del exIPAUSS ya que existe la limitación de la mayoría automática del Ejecutivo, pero aseguró que se harán acciones organizándolas con el conjunto de los afiliados, poniéndolos en conocimiento de esta nueva entrega de derechos que quiere realizar el Gobierno de Bertone. “Primero se pondrá en conocimiento de los afiliados, luego se coordinará con las distintas organizaciones y seguramente nos encontrarán en la calle” anunció Dietrich.

Horacio Catena Secretario General del SUTEF y la CTA Autónoma TDF, expresó que es “miserable la ayuda de 160 millones”.

El dirigente indicó que es mucho menos que los 270 millones que gasta el Gobierno en dietas para la planta política.

“Armonizan la Caja, quitan derechos, sacan el 82% móvil, sacan la determinación del haber por 160 millones de pesos. Quitan derechos a los trabajadores para financiar la planta política”.

También expresó que quieren borrar la deuda histórica y que desde la Unión se investigará la puesta en valor de esa deuda.

“El promedio de una jubilación del ANSES en la provincia no llega a los $8.000.”, advirtió Catena, y señaló que ese será el futuro para los jubilados fueguinos de la Provincia.

Marcelo Kubas del SEJUP aclaró que es inconcebible que la Gobernadora se comprometa a no volver atrás con lo realizado el 8 y el 9 de enero del 2016 cuando en la Justicia hay pedidos de inconstitucionalidad que aún no se han expedido.

En otro orden de temas, el Director por los activos de la Obra Social, Anibal Torres del SOEM, señaló que hay diferencias enormes en la interpretación de la ley con la Presidenta Margarita Gallardo en referencia a la reglamentación, estructura y funcionamiento de la Obra Social a partir de la separación de las Cajas. “Están imponiendo una reunión de Directorio para aprobar algo en lo que no estamos de acuerdo y lo hemos denunciado en Fiscalía de Estado y ante la propia presidenta.” explicó Torres. Por otro lado denunció un vaciamiento de la farmacia al desregular la compra con farmacias convenidas. También indicó que en Buenos Aires se están dando de baja convenios y que a los Directores Electos aún no les han dado acceso a las claves informáticas para acceder a la información y poder hacer algo al respecto.

Sandra Esperón, Secretaria General del SOEM, habló de la inconstitucionalidad de la conformación del Directorio con una mayoría automática para el Ejecutivo. Hizo responsable “absoluto” al Ejecutivo de todos los inconvenientes que puedan surgir en la Caja de Jubilaciones y en la Obra Social. “La conformación del Directorio que permite que tengan un poder absoluto también permite que se hagan cargo y responsables de todas las cuestiones que sucedan de ahora en más con los compañeros afiliados” expresó Esperón.

Gustavo Caicheo, Director por los pasivos en la Obra Social realizó una defensa de la autarquía perdida. Denunció a la vicepresidenta que trabajará por Internet desde Río Grande. Criticó duramente a Gallardo por la destrucción de la farmacia.

“Acá hay muchas cosas, no es que no pasa nada, acá nos entregaron la Isla al manejo de Nación, acá nos van a entregar agua y energía de la Provincia, acá nos van a entregar la comunicación, radio y televisión, acá nos van a entregar nuestra Obra Social y nuestra Caja de Previsión. Y después dicen que no pasa nada. Entonces los estatales tenemos que estar firmes”- finalizó Caicheo.