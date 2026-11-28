Tierra del Fuego 28/11/2026.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifestó su máxima preocupación ante la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no hacer lugar a las medidas provisionales solicitadas por la República Argentina frente a las actividades hidrocarburíferas unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sur.

Para el Ejecutivo provincial este resultado representa un escenario preocupante para los intereses argentinos, en un contexto en el que el Reino Unido continúa avanzando sobre los recursos naturales de territorios y espacios marítimos vinculados a la Cuestión de las Islas Malvinas.

No obstante, se remarcó que la decisión adoptada por el Tribunal en esta instancia no constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia, no legitima las actividades hidrocarburíferas británicas ni altera los derechos soberanos de la República Argentina.

En ese marco, la Provincia consideró fundamental que esta resolución no sea interpretada como un límite a la defensa de los derechos argentinos ni como un motivo para modificar o discontinuar la estrategia jurídica y diplomática del país. Por el contrario, sostuvo que resulta necesario redoblar los esfuerzos y mantener activas todas las herramientas internacionales disponibles para cuestionar las acciones unilaterales del Reino Unido.

Asimismo, exhortó al Gobierno nacional a sostener una política exterior activa, firme y consecuente con la defensa irrestricta de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La defensa de la soberanía requiere decisiones políticas concretas, continuidad en los ámbitos multilaterales y una estrategia internacional sostenida, sin ambigüedades ni retrocesos.

Finalmente, desde Tierra del Fuego AeIAS se reafirma el compromiso irrenunciable con la Causa Malvinas y con todas las acciones destinadas a defender los legítimos derechos soberanos argentinos, proteger los recursos naturales y avanzar hacia el ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios usurpados.

En ese sentido, se recuerda que la Cuestión Malvinas constituye un mandato constitucional, una política de Estado y una causa nacional que trasciende a los gobiernos y las coyunturas políticas, por lo que su defensa exige unidad, firmeza y voluntad política sostenida.

“La Argentina tiene una responsabilidad histórica que no puede abandonar. Desde Tierra del Fuego AeIAS reafirmamos que la defensa de Malvinas es y seguirá siendo una causa irrenunciable”.