Rio Grande 28/11/2026.- Por estas horas, el debate público en Río Grande parece haber quedado atrapado en una escena cuidadosamente construida para la exposición mediática. El reclamo de quienes aseguran llevar cuatro meses sin percibir sus haberes es legítimo y merece respuestas. Sin embargo, la discusión de fondo no debería quedar reducida a operaciones políticas, escraches públicos y disputas por el control del relato.

Según esta mirada, lo que se observa es una estrategia que recuerda cada vez más a la utilizada por el presidente Javier Milei y sus aliados políticos y mediáticos: la construcción permanente de enemigos, la simplificación de problemas complejos y la utilización de conflictos reales para obtener ventajas políticas inmediatas.

En este caso, la situación involucra a la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, convertida en el centro de una ofensiva política impulsada por sectores vinculados a FORJA. Resulta llamativo que quienes hoy encabezan denuncias públicas y reclamos institucionales guarden silencio frente a cuestiones que afectan de manera mucho más profunda a la provincia.

La retención de recursos coparticipables, la crisis de la industria fueguina, la intervención del Puerto de Ushuaia, la reducción de programas nacionales y la caída del empleo privado son algunos de los temas sobre los que, hasta hace muy poco, prácticamente no existían cuestionamientos visibles desde los mismos sectores que hoy se muestran indignados.

Tampoco existen evidencias públicas que permitan afirmar que estas preocupaciones hayan sido planteadas con la misma intensidad en reuniones políticas recientes. Del mismo modo, resulta difícil ignorar las contradicciones cuando dirigentes que reclaman mayor firmeza frente al Gobierno nacional no logran exhibir una actuación consecuente en los ámbitos donde cuentan con representación política.

El paralelismo con el discurso libertario resulta inevitable. De la misma manera que el Gobierno nacional exige sacrificios, ajustes y productividad sin reconocer plenamente el impacto de sus propias decisiones sobre la actividad económica, en Tierra del Fuego algunos dirigentes parecen adoptar idéntica lógica: señalar responsables externos mientras evitan revisar sus propias responsabilidades.

La ciudadanía observa cómo se multiplican los discursos y las puestas en escena, mientras continúan los problemas concretos: empresas que cierran, trabajadores que pierden sus empleos, familias cada vez más endeudadas y una economía provincial sometida a una creciente incertidumbre.

Quizás el mayor error de esta forma de hacer política sea asumir que la sociedad no advierte estas contradicciones. Porque detrás de cada operación mediática, de cada enfrentamiento artificial y de cada indignación selectiva, los fueguinos siguen esperando respuestas reales a problemas que no se resuelven con escraches ni con campañas de comunicación.

La discusión pública necesita menos actuaciones para la galería y más explicaciones sobre cómo se piensa enfrentar una crisis que golpea todos los días a trabajadores, comerciantes y productores de la provincia. Porque cuando la política se concentra únicamente en construir culpables, termina olvidando su obligación principal: ofrecer soluciones.

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