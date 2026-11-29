Rio Grande 29/11/2026.- En el marco de las políticas de acompañamiento que impulsa la gestión del intendente Martín Perez, el Municipio cuenta con instrumentos de intervención y articulación institucional para garantizar respuestas integrales ante situaciones de violencia hacia mujeres y diversidades.

A través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, se realizó la presentación del Sistema Municipal de Abordaje de Violencia por Motivos de Género, una propuesta institucional destinada a consolidar las prácticas de intervención profesional y unificar los criterios de respuesta del Estado municipal frente a estas situaciones.

La presentación se llevó adelante en el Centro Integral de la Mujer y fue encabezada por la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars, y la subsecretaria de Género, Luz Torres. Participaron Jessica Name, titular del Área de Acceso a la Justicia del Poder Judicial; integrantes de los equipos interdisciplinarios de los Juzgados de Familia N.º 1 y N.º 2 y de la Fiscalía de Género; además de la titular de la Comisaría de Familia y Género y equipos de trabajo de concejales.

Durante el encuentro se dieron a conocer los instrumentos de trabajo y los mecanismos de articulación diseñados para consolidar las políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento en Río Grande.

El nuevo sistema se estructura a partir de dos instrumentos fundamentales que funcionan de manera articulada. Por un lado, el Manual Interdisciplinario, que proporciona el marco conceptual y las herramientas metodológicas para desarrollar un acompañamiento técnico situado. Por otro, el Protocolo de Actuación, que establece las pautas procedimentales, normativas e institucionales que orientan las intervenciones.

En este marco, se promueve un abordaje multidimensional a través de un Equipo Interdisciplinario integrado por profesionales de Trabajo Social, Psicología y Abogacía, que desarrolla sus intervenciones desde la Defensoría Municipal mediante un proceso metodológico organizado en distintas fases.

Como dispositivo transversal, el Municipio sostiene la Guardia Municipal Permanente 24/7, un servicio rotativo de atención telefónica y vía WhatsApp que funciona durante las 24 horas, los 365 días del año. Esta prestación permite evacuar consultas, brindar contención y coordinar intervenciones urgentes en el territorio, garantizando una respuesta permanente ante situaciones de violencia por motivos de género.

A través de esta iniciativa, el Municipio continúa profundizando sus políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento, promoviendo una mayor coordinación entre los equipos profesionales y respuestas integrales ante situaciones de violencia.