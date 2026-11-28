Internacionales 28/11/2026.- Por 18 votos contra 3, el tribunal de Hamburgo consideró que no tiene competencia prima facie para dictar las medidas. Tomó nota del compromiso británico de no perforar antes de marzo de 2027 y el arbitraje sigue su curso.

l Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado, por 18 votos contra 3, el pedido argentino de medidas cautelares para frenar el proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), al considerar que las disposiciones invocadas por la Argentina no ofrecen, prima facie, una base de jurisdicción para el tribunal arbitral que deberá expedirse sobre el fondo de la controversia con el Reino Unido.

La orden fue leída en una audiencia pública en Hamburgo, que PERFIL siguió en vivo, por el presidente del tribunal, el camerunés Maurice Kamga, y contó con los votos en contra de los jueces Horinouchi y Patel y del juez ad hoc argentino, Raúl Vinuesa, mientras que el británico Vaughan Lowe, designado por Londres, votó con la mayoría.

Se trata del tercer escenario que contemplaba el Gobierno, en el que no habría medidas, pero el arbitraje seguiría su curso y la Argentina podría volver a pedirlas ante el tribunal arbitral una vez constituido. «Ningún escenario implica otorgarle validez legal a la explotación británica», señalaban en Cancillería en la previa del fallo, mientras que el propio tribunal aclaró que la orden «no prejuzga en modo alguno» la competencia del tribunal arbitral ni el fondo del caso.

Qué dijo el Tribunal del Mar sobre el pedido de Argentina

Para el tribunal, resolver los planteos argentinos exigiría determinar previamente qué Estado tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión que excede la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), por lo que no llegó a examinar si se cumplían los demás requisitos, como la urgencia o el riesgo de un perjuicio irreparable.

En tanto, según el texto de la orden, dejó constancia de las garantías del agente británico de que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción antes de marzo de 2028, y de que «no se otorgarán nuevas licencias, ya que el régimen de licencias está suspendido», además de subrayar que la Convemar es aplicable en las áreas marítimas en disputa y que espera que las partes actúen en consecuencia.

Argentina demandó al Reino Unido ante el Tribunal del Mar | Crédito: ITLOS/Cedoc

En la lectura, el tribunal analizó uno por uno los cuatro planteos argentinos, incluido el de la protección del medio marino, sobre el que sostuvo que determinar qué parte debe cumplir las obligaciones del Estado ribereño «implicaría necesariamente una decisión sobre la soberanía» de las islas. También advirtió que el derecho aplicable «no puede usarse para extender la jurisdicción» del tribunal y que los artículos 279 y 300 de la Convemar, sobre la solución pacífica de controversias y la buena fe, no ofrecen por sí solos esa base. Finalmente, alentó a las partes a seguir cooperando para la pronta constitución del tribunal arbitral.

La decisión llega después de las audiencias del 10 y 11 de noviembre, en las que la Argentina se enfocó en el daño irreversible que produciría la perforación, mientras que el Reino Unido, con la fiscal general Ellie Reeves a la cabeza, buscó llevar la discusión hacia el terreno de la soberanía de las islas, citando declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, con el fin de convencer al tribunal de que la cuestión de fondo no tiene que ver con la Convemar y, por tanto, se declare incompetente.

Qué dice el fallo

En sus fundamentos, sobre el primer planteo argentino el tribunal sostuvo que «presupone la determinación de una cuestión de soberanía territorial» y que una controversia de ese tipo «no puede considerarse una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención». Sobre el segundo, vinculado con la conducta de los Estados mientras está pendiente la delimitación de áreas marítimas, consideró que también «requiere la identificación del Estado ribereño».

La orden incluye una opinión disidente conjunta del juez Horinouchi y de Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay, otra del juez Patel y varias declaraciones y opiniones separadas. Vinuesa ocupó el lugar que dejó la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso.

Cómo sigue el caso

El tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convemar es el procedimiento que la Argentina inició el 28 de septiembre, en la primera demanda del país ante un tribunal internacional contra Reino Unido por sus actividades económicas en el archipiélago desde la ocupación militar de 1833.

«El reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución», señalaron fuentes cercanas a la delegación tras las audiencias, al aclarar que esta instancia «tiene por objeto obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado».

Fuente: Perfil