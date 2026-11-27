Ushuaia 27/11/2026.- La vicegobernadora Mónica Urquiza participó hoy en la apertura de la Jornada Interdisciplinaria “Apoyos institucionales en la Etapa de la Ejecución de la Pena”, iniciativa declarada de interés provincial por el Poder Legislativo.

La organización estuvo a cargo del Tribunal de Juicio y Ejecución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El encuentro se desarrolló en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia.

La apertura contó con las palabras del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Diego Barroetaveña, y del titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Dr. Guillermo Quadrini.

Por su parte, la presidenta de la Legislatura agradeció la invitación y destacó la trascendencia de “crear redes y trabajar en equipo entre la Justicia, el Gobierno provincial y los municipios, de acuerdo a cada situación”. Asimismo, celebró la posibilidad de acompañar la actividad desde el Poder Legislativo y coincidió con los magistrados en la necesidad de avanzar hacia la “humanización de las penas de quienes cometen delitos”. En ese sentido, afirmó que todas las áreas de la administración central deben coordinar sus gestiones con la Justicia.

La actividad reúne a especialistas del ámbito penal nacional y provincial en torno al trabajo articulado entre las distintas reparticiones públicas. Durante esta primera jornada, los ejes abordados fueron el rol de la Magistratura en la etapa de ejecución de la pena, los marcos normativos y competencias en el ámbito federal, la labor provincial en la materia y su abordaje interdisciplinario.

Desde la organización informaron que el cronograma continuará mañana a partir de las 10:00 hs con la disertación “Funciones y competencias de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP)”, a cargo de la Dra. Virginia Bareyro.