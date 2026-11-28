Argentina no forma parte del núcleo de países que definen el rumbo de la política global. No integra el G7, no pertenece al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no forma parte de las alianzas militares occidentales ni posee capacidad para influir en las decisiones geopolíticas de Washington, Londres, Bruselas o Pekín. Esa es una realidad objetiva que ninguna simpatía personal puede modificar.

La ilusión de que Donald Trump podía alterar más de dos siglos de alianza estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido por su buena relación con Milei terminó chocando contra la realidad. Cuando llegó el momento de elegir entre Argentina y Gran Bretaña, Washington hizo lo mismo que hizo en 1982: defender la relación con Londres.

El error de Quirno fue precisamente creer que las declaraciones circunstanciales de Trump sobre Malvinas representaban una oportunidad histórica para Argentina. No eran un gesto hacia Buenos Aires. Eran una herramienta de presión dentro de una negociación entre Estados Unidos y el Reino Unido. La Casa Rosada interpretó ese movimiento como una señal favorable cuando en realidad Washington estaba discutiendo sus propios intereses estratégicos.

La historia argentina ya conoce ese error. En 1982, Leopoldo Galtieri y Nicanor Costa Méndez pensaron que el apoyo brindado a Estados Unidos en Centroamérica les garantizaría comprensión o respaldo en Malvinas. Ocurrió exactamente lo contrario. Ronald Reagan terminó alineándose con Margaret Thatcher.

Más de cuarenta años después, el escenario se repite con otros protagonistas.

Además, existe una contradicción difícil de ignorar. Milei ha construido buena parte de su política exterior sobre una admiración explícita hacia figuras como Margaret Thatcher, líder británica durante la guerra de 1982, y sobre una alineación incondicional con determinados actores internacionales. Sin embargo, esa postura nunca se tradujo en una mejora concreta de la posición argentina respecto de Malvinas.

La diplomacia internacional no funciona por afinidades personales ni por admiraciones ideológicas. Funciona por intereses permanentes. Y para el Reino Unido, las Islas Malvinas representan una plataforma militar, científica, logística y energética de enorme valor estratégico en el Atlántico Sur. Para Estados Unidos, Londres sigue siendo uno de sus principales aliados globales.

En ese contexto, pretender que Washington iba a abandonar esa relación histórica para favorecer a Argentina revela una profunda incomprensión de cómo opera el sistema internacional.

El fallo del Tribunal del Mar terminó exponiendo esa debilidad. Argentina apostó a un capital diplomático que nunca tuvo. Creyó formar parte de una conversación donde las decisiones ya estaban tomadas por otros actores con mucho mayor peso político, económico y militar.

Y esa es quizás la lección más dura: los países no ocupan lugares relevantes en el escenario mundial por afinidades ideológicas ni por gestos de amistad entre presidentes. Los ocupan cuando poseen una política exterior consistente, capacidad de negociación, objetivos estratégicos de largo plazo y una diplomacia profesional capaz de defender intereses permanentes.

Mientras Argentina no comprenda esa realidad, seguirá observando cómo otros deciden sobre recursos, territorios y espacios estratégicos que son centrales para su futuro, desde las Islas Malvinas hasta Tierra del Fuego, una de las ubicaciones geopolíticas más relevantes del planeta por su posición sobre las rutas marítimas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico.

La derrota jurídica en el Tribunal del Mar no parece ser solamente un revés legal. Puede interpretarse también como la consecuencia de una política exterior que confundió cercanía ideológica con poder real y expectativas con influencia efectiva. Y en geopolítica, los errores de diagnóstico suelen pagarse muy caros.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar