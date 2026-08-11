Zamora: “Las empresas tienen que ser competitivas, pero con los trabajadores adentro”

Rio Grande 11/08/2026.- La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, presentó un proyecto para que el cuerpo legislativo lleve ante la Comisión del Área Aduanera Especial una posición institucional en defensa de los puestos de trabajo. “Las empresas tienen que ser competitivas, sí. Pero con los trabajadores adentro”, afirmó.

Ante la creciente preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y los cambios que se analizan sobre distintos procesos productivos de Tierra del Fuego, la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, presentó una iniciativa destinada a colocar la defensa del empleo industrial como una condición central frente a cualquier modificación que pueda afectar la producción fueguina.

El proyecto propone que el Concejo Deliberante lleve ante la Comisión del Área Aduanera Especial una posición clara: toda medida que implique modificaciones en las condiciones o procesos productivos de Tierra del Fuego debe contemplar previamente su impacto sobre el empleo y procurar la preservación de las fuentes de trabajo.

Zamora sostuvo que la situación requiere una respuesta concreta de las instituciones fueguinas y cuestionó las consecuencias que está teniendo la política económica nacional sobre el entramado productivo y laboral de la provincia.

“No podemos naturalizar que se sigan perdiendo puestos de trabajo. Este modelo económico del Gobierno nacional está dejando a cientos de familias en la calle, mientras avanzan el desempleo, la pobreza y la precarización”, expresó.

En ese sentido, volvió a reclamar al Gobierno nacional un cambio en la orientación de sus políticas económicas y productivas.

“Volvemos a reclamar al Gobierno nacional que revierta este rumbo y tome medidas concretas para defender el trabajo y la producción”, señaló Zamora.

EL EMPLEO COMO CONDICIÓN DE CUALQUIER CAMBIO PRODUCTIVO

La iniciativa surge en momentos en que existe preocupación por posibles modificaciones en procesos productivos de la industria fueguina y por las consecuencias que una reducción de las etapas realizadas dentro de las fábricas podría generar sobre el empleo y el valor agregado local.

Desde el Movimiento Popular Fueguino consideran que la discusión sobre competitividad no puede limitarse exclusivamente a una reducción de costos si esa estrategia implica eliminar tareas que actualmente se desarrollan en la provincia y, como consecuencia, poner en riesgo puestos de trabajo.

“Desde el Movimiento Popular Fueguino presentamos un proyecto para que el Concejo Deliberante lleve ante la Comisión del Área Aduanera Especial una posición clara: que toda medida que modifique las condiciones productivas de Tierra del Fuego contemple su impacto en el empleo y preserve las fuentes de trabajo”, explicó Zamora.

La concejal sostuvo que es necesario encontrar mecanismos que permitan fortalecer la competitividad de las empresas radicadas en Tierra del Fuego, pero estableció un límite respecto de cómo debe desarrollarse ese proceso.

“Las empresas tienen que ser competitivas, sí. Pero con los trabajadores adentro”, remarcó.

INDUSTRIA, TRABAJO Y SOBERANÍA

Zamora destacó además que la discusión sobre el futuro industrial fueguino excede la coyuntura económica y debe analizarse desde una perspectiva estratégica.

La industria representa uno de los principales generadores de empleo privado de Río Grande y constituye una pieza fundamental del entramado económico y social de la ciudad. Cada puesto industrial que se pierde repercute no solamente sobre el trabajador y su familia, sino también sobre el comercio, los servicios y el conjunto de la economía local.

Desde el Movimiento Popular Fueguino plantearon que la defensa de la producción debe estar acompañada por una estrategia que permita sostener el empleo, incorporar nuevas líneas productivas, aprovechar la capacidad instalada y generar mayor valor agregado dentro de Tierra del Fuego.

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Para Zamora, además, existe una dimensión territorial que no puede quedar fuera de esta discusión: el desarrollo productivo y la generación de empleo constituyen herramientas fundamentales para garantizar el arraigo de la población en el extremo austral del país.

“Defender la industria es defender Tierra del Fuego”, concluyó.