Zamora cuestionó la actitud del Gobierno nacional por los avances de intereses británicos en la región

Pero cuando empezamos a unirlos, tenemos la obligación de preguntarnos qué está pasando en Tierra del Fuego y en el Atlántico Sur”, reflexionó Zamora.

Además recordó la controversia que aún existe por “la instalación en Tolhuin del radar de LeoLabs, cuya capacidad de uso dual y vinculación con capitales británicos fue advertida por organismos nacionales y posteriormente considerada incompatible con los intereses de defensa nacional”.

También añadió “el avance de la explotación hidrocarburífera en aguas circundantes a las Islas Malvinas mediante licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas. El proyecto Sea Lion, encabezado por la israelí Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration, continúa avanzando hacia la producción y proyecta una expansión significativa de su capacidad extractiva” remarcó Zamora.

“Mientras la Argentina reclama pacíficamente nuestros derechos soberanos, empresas extranjeras avanzan sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece en disputa”, y sentenció “no podemos naturalizarlo.”

Por ello consideró “grave la presencia, en Ushuaia, del petrolero “VS Promise”, de bandera de la Isla de Man, territorio dependiente de la Corona británica, cuyo amarre se produjo mientras el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo intervención de autoridades nacionales” y que incluso de acuerdo a la información de los “Medios nacionales la administración de Mile en la terminal portuaria autorizó su operación” por lo que reclamó “explicaciones oficiales” por parte del Gobierno Federal.

Y sostuvo que “los fueguinos tenemos derecho a saber quién autorizó su ingreso, qué operación realizó, qué carga transporta y bajo qué condiciones fue habilitado”.

Zamora sostuvo que el debate excede ampliamente la presencia de una embarcación y debe analizarse dentro de una estrategia argentina para el Atlántico Sur.

Concluyó que frente a estos antecedentes “no podemos mirar para otro lado. Tenemos recursos pesqueros, hidrocarburos, rutas marítimas, proyección antártica y una enorme riqueza estratégica en juego. Tierra del Fuego no es la periferia de la Argentina: es una de las principales puertas de nuestro país hacia el Atlántico Sur y la Antártida”, advirtió.