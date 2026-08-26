VUOTO RECHAZÓ LA VENTA DE MÁS DE 38 HECTÁREAS DE TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL EN USHUAIA

Ushuaia 26/08/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, rechazó la decisión del Gobierno nacional de autorizar, mediante el Decreto 764/2026, la disposición y enajenación de un predio de 382.594,79 metros cuadrados, ubicado en un sector estratégico de la ciudad.

Las tierras, de más de 38 hectáreas, se encuentran delimitadas por las calles Yaganes, Héroes ARA San Juan, avenida Héroes de Malvinas y Horeb, en las inmediaciones de la Legislatura provincial.

A través de sus redes sociales, Vuoto cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el impacto que tendría la venta de un área estratégica para el desarrollo de Ushuaia.

“Acá no hay nada ocioso. Acá hay patrimonio de todos los fueguinos que quieren entregar al mejor postor”, sostuvo el Intendente, en referencia a los fundamentos del decreto nacional, que califica a los inmuebles como innecesarios u ociosos y autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenarlos.

Vuoto también vinculó la medida con el debate que se produjo durante el tratamiento de la denominada Ley de Tierras y cuestionó que el Gobierno nacional avance ahora mediante una decisión administrativa sobre tierras estratégicas para la ciudad.

“Ushuaia no se vende. Ni por decreto, ni por Milei”, afirmó.

El Decreto 764/2026 fue firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado en el Boletín Oficial el 21 de agosto. La norma autoriza formalmente a la AABE a disponer y enajenar los inmuebles incluidos en su anexo.