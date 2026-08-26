VUOTO PIDIÓ A MIRGOR QUE REINCORPORE A LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS Y ABRA UNA INSTANCIA DE DIÁLOGO

Ushuaia 26/08/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, manifestó su preocupación por la situación que atraviesan trabajadores de la empresa Mirgor y reclamó a la firma que revea las medidas adoptadas y abra una instancia de diálogo con sus representantes.

En una carta abierta, Vuoto sostuvo que Tierra del Fuego le brindó a la empresa un régimen de promoción industrial que le permitió crecer, exportar y obtener importantes beneficios, y destacó que ese crecimiento fue posible también por el trabajo y el compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores fueguinos que sostuvieron durante años las líneas de producción.

En ese marco, cuestionó los despidos producidos en el contexto del conflicto laboral y la situación de trabajadores y representantes gremiales afectados. “No se puede mirar hacia el costado”, afirmó, y consideró que frente a los reclamos laborales la respuesta debe ser el diálogo y no una profundización del conflicto.

El intendente remarcó además que las empresas que desarrollan su actividad al amparo de los beneficios del régimen de promoción industrial tienen una responsabilidad con la comunidad y con los trabajadores que hicieron posible su crecimiento. “No se puede pedir sacrificio a quienes menos tienen mientras la rentabilidad de tantos años queda intacta en otro lado”, sostuvo.

Finalmente, Vuoto pidió a Mirgor que recapacite, reincorpore a los trabajadores y delegados afectados y se siente a dialogar de buena fe. “Los invito a seguir apostando juntos al desarrollo de nuestra provincia, de la mano de los mismos trabajadores que tanto aportaron a este crecimiento durante todos estos años. Ese es el camino: más diálogo, no más conflicto”, sostuvo.