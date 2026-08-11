VUOTO EXPRESÓ SU SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LOS DESPIDOS EN MIRGOR

Ushuaia 11/08/2026.- El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, expresó su solidaridad con las familias fueguinas afectadas por la desvinculación de alrededor de 300 trabajadores del Grupo Mirgor en Río Grande y manifestó su preocupación por el impacto que la situación genera en el entramado productivo y laboral de la provincia.

El jefe comunal realizó estas declaraciones a través de la red social X, donde sostuvo que lo que sucede en Tierra del Fuego “no es un hecho aislado”, sino que forma parte de un proceso de “industricidio impulsado por las políticas del Gobierno nacional”, que pone en riesgo la producción local y el trabajo de las familias fueguinas.

Vuoto señaló que existe una responsabilidad política y económica en las medidas que promueven la apertura de importaciones y la reducción de aranceles, al considerar que estas decisiones impactan de manera directa sobre la producción argentina, la industria radicada en Tierra del Fuego y los puestos de trabajo.

En este sentido, el Intendente de Ushuaia remarcó la necesidad de acompañar a las familias afectadas y fortalecer la protección del entramado productivo provincial.

“El camino debe ser siempre el acompañamiento a las familias afectadas, la protección del entramado productivo y la defensa de la dignidad laboral en nuestra provincia”, sostuvo Vuoto.