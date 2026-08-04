VON DER THUSEN IMPULSA EL DIÁLOGO PARA GARANTIZAR LAS CLASES

Rio Grande 04/08/2026.- El legislador provincial Raúl Von Der Thusen manifestó su preocupación por la continuidad del conflicto educativo en Tierra del Fuego y consideró necesario generar de manera urgente un espacio institucional de diálogo que permita acercar posiciones y encontrar soluciones.

En este sentido, solicitó que la Comisión de Educación de la Legislatura convoque a representantes del Gobierno provincial, de los gremios docentes y de los distintos sectores vinculados al sistema educativo, con el objetivo de analizar la situación y construir una agenda de trabajo conjunta.

Asimismo, pidió que en el ámbito de la Comisión se incorporen al debate y sean tratados los proyectos de ley sobre financiamiento educativo que cuentan con estado parlamentario. Von Der Thusen sostuvo que la Legislatura debe analizar todas las iniciativas existentes y avanzar en la búsqueda de herramientas concretas que permitan fortalecer los recursos destinados a la educación.

Von Der Thusen expresó: “El conflicto educativo no puede seguir profundizándose mientras nuestros niños y adolescentes pierden días de clases y las familias fueguinas viven con preocupación e incertidumbre. Es responsabilidad de todos encontrar una salida”.

El legislador señaló que el debate debe contemplar las demandas salariales de los trabajadores de la educación, las condiciones edilicias de los establecimientos y la necesidad de garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en una recomposición salarial para los docentes y para todos los trabajadores estatales, quienes en los últimos años han sufrido un fuerte retroceso en su poder adquisitivo. En este sentido, consideró que recuperar el salario debe ser una prioridad dentro de una discusión responsable, seria y sostenible, que permita reconocer el trabajo de quienes sostienen diariamente los servicios esenciales del Estado.

También sostuvo que deben estudiarse alternativas concretas de financiamiento que permitan fortalecer el presupuesto educativo, mejorar las condiciones laborales y brindar respuestas sostenibles, sin recurrir permanentemente a soluciones transitorias.

Al respecto, Von Der Thusen remarcó: “No alcanza con administrar el conflicto. Tenemos que sentarnos alrededor de una misma mesa, analizar seriamente los recursos disponibles y establecer prioridades para que la educación sea verdaderamente una política de Estado”.

El parlamentario consideró que la Legislatura debe contribuir a generar los consensos necesarios, escuchando a todas las partes, tratando los proyectos que ya se encuentran en condiciones de ser debatidos y promoviendo nuevas herramientas que permitan superar las diferencias.

Finalmente, el legislador reafirmó: “Cuando está en juego el presente y el futuro de nuestros niños y adolescentes, no hay lugar para la indiferencia ni para las posiciones intransigentes. Es momento de dialogar, construir consensos y trabajar juntos para que la educación vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder”.