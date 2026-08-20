Villegas reclamó una mesa política para defender la autonomía fueguina sobre el puerto de Ushuaia

Ushuaia 20/08/2026.- El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Pablo Villegas, reiteró su rechazo a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y reclamó una respuesta política conjunta para resguardar la autonomía provincial y garantizar el funcionamiento del puerto.

En declaraciones a Radio Provincia, Villegas sostuvo que la intervención representa “una afrenta” a la autonomía de Tierra del Fuego y al derecho de los fueguinos a definir la gestión de sus activos estratégicos. “Tenemos todo el derecho a oponernos a esta intervención arbitraria, irrazonable e inconstitucional. El puerto fue transferido a la Provincia y debemos defender nuestro derecho a administrarlo, gestionarlo e invertir sus recursos”, expresó.

El legislador señaló que, en paralelo a las acciones judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es necesario constituir una mesa de trabajo y negociación política. En ese sentido, adelantó que propondrá en la próxima sesión legislativa instruir a los senadores fueguinos para que impulsen gestiones ante el Gobierno nacional.

“Los senadores tienen poder político para abrir una instancia de diálogo con las máximas autoridades nacionales. No podemos seguir enterándonos cada pocos días de nuevas decisiones de la intervención sin una respuesta institucional firme”, afirmó.

Villegas también cuestionó la falta de información por parte de las autoridades interventoras, especialmente ante medidas vinculadas a las empresas que operan en el muelle turístico. “El silencio y la ausencia de rendición de cuentas son una falta de respeto para Ushuaia y para toda Tierra del Fuego”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que existieron problemas de gestión previos, entre ellos la falta de inversión y mantenimiento en el muelle de catamaranes. Sin embargo, advirtió que esas falencias no justifican la pérdida del control provincial sobre el puerto. “El deterioro no ocurrió de un día para el otro. Hubo demoras y errores en decisiones estratégicas, pero eso debe corregirse entre los fueguinos, defendiendo un activo fundamental para el turismo, la logística, la pesca y la economía provincial”, señaló.

Por último remarcó que la actividad turística es uno de los principales motores de generación de empleo y recursos en Ushuaia y en la provincia. Por ello, convocó a dirigentes políticos, cámaras empresariales, trabajadores y autoridades provinciales a actuar de manera coordinada. “Más allá de las diferencias, debemos defender lo que es nuestro. El puerto no pertenece a un partido político: pertenece a todos los fueguinos”, concluyó Villegas.