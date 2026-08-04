Villegas reclamó garantizar el derecho a la educación y responsabilizó al Gobierno provincial por la crisis del sistema educativo

Ushuaia 04/08/2026.- El legislador provincial Pablo Villegas sostuvo que el Gobierno de Tierra del Fuego es el principal responsable de la crisis que atraviesa el sistema educativo y reclamó adoptar medidas que permitan garantizar el derecho de miles de estudiantes a recibir clases.

En referencia al nuevo conflicto docente y al paro por tiempo indeterminado, Villegas afirmó que “el mayor responsable institucional y político del estado en que se encuentra el sistema educativo es el Gobierno provincial, el Ministerio de Educación y el propio gobernador”, al considerar que durante los últimos años no lograron resolver los problemas salariales, edilicios ni de gestión que afectan a las escuelas fueguinas.

El parlamentario reconoció la legitimidad de los reclamos salariales de los trabajadores de la educación, aunque cuestionó la utilización de determinadas modalidades de protesta que, según expresó, terminan perjudicando directamente a los alumnos.

“Los salarios docentes están deprimidos y ese reclamo merece ser atendido. Pero también creo que ha existido un ejercicio abusivo de algunas medidas de fuerza que termina lesionando el derecho de miles de chicos a acceder a la educación”, manifestó.

En ese sentido, recordó que presentó distintos proyectos legislativos orientados a proteger el calendario escolar y consideró que el Ejecutivo provincial debe utilizar las herramientas legales vigentes para garantizar las prestaciones mínimas previstas para los servicios esenciales.

Villegas también cuestionó la falta de resultados de las políticas implementadas para resolver los problemas de infraestructura escolar, pese a que la Legislatura aprobó durante los últimos años leyes de emergencia, asignación de recursos extraordinarios y mecanismos especiales de contratación.

“Desde la Legislatura hemos acompañado todas las herramientas necesarias para resolver la infraestructura escolar. Sin embargo, la realidad demuestra que el Ejecutivo no ha sabido administrar esos recursos ni solucionar los problemas que siguen afectando a las escuelas”, señaló.

Asimismo, insistió en la necesidad de debatir con mayor profundidad la administración de los recursos del sistema educativo antes de avanzar con nuevos esquemas de financiamiento.

Finalmente, Villegas reafirmó su respeto por la actividad sindical y por el derecho de los trabajadores a reclamar mejores condiciones laborales, aunque sostuvo que las diferencias deben resolverse sin afectar el derecho de los estudiantes.

“Defiendo la existencia de los sindicatos y el derecho de los docentes a reclamar. Pero también defiendo el derecho de todos los niños y jóvenes de Tierra del Fuego a tener clases y acceder a una educación de calidad. Ese debe ser el principal compromiso del Estado”, concluyó.