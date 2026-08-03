Video Soledad Rotaris: «No a la venta de tierras: saqueo y ajuste contra trabajadores y soberanía»

Transferencias a las provincias 03/08/2026.- Soledad Rotaris, integrante del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), se expresó con firmeza sobre la situación que atraviesa la provincia y el país. Su mensaje fue claro: “Defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestros recursos y principalmente defendiendo nuestra soberanía”. Rotaris hizo estas declaraciones en el marco del banderazo contra la aprobación de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada o Ley de extranjerización de tierra. La dirigente adelanto que «Ante la ausencia de mejoras, el SUTEF resolvió un paro y no inicio de clases por tiempo indeterminado, esperando ser convocados a negociar en paritarias».

Rotaris advirtió que “vienen por el saqueo de nuestras tierras y por el futuro de nuestros jóvenes y nuestras infancias principalmente”. La venta y extranjerización de tierras impacta directamente en los ingresos de la provincia y, por ende, golpea a toda la comunidad. “Afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, afecta a quienes habitamos y esperamos ver también a quienes ocupan cargos políticos defendiendo, porque hoy no los vemos presentes”, lamentó.

La dirigente docente cuestionó la falta de respuesta política frente a esta problemática: “Son parte principal de quienes deben poner palabra, de quienes deben estar hoy presentes y también haciendo que la gente tome conciencia”. En ese sentido, llamó a la comunidad a organizarse y a proteger los recursos naturales frente al saqueo que se realiza incluso a través de incendios. “No puede ser que una familia hoy no pueda acceder a la tierra, a la vivienda y van a permitir que los extranjeros se apropien de nuestra tierra y nuestros recursos”, denunció.

En paralelo, Rotaris se refirió al inicio de clases y a la situación salarial de la docencia. Recordó que a comienzos de julio el gremio anunció en conferencia de prensa la falta de convocatoria a paritarias y rechazó la propuesta salarial impuesta por decreto. “No puede haber ningún trabajador, ninguna trabajadora que hoy subsista con un millón doscientos. Están aplicando políticas de ajuste hacia los trabajadores”, afirmó.

Ante la ausencia de mejoras, el SUTEF resolvió un paro y no inicio de clases por tiempo indeterminado, esperando ser convocados a negociar. “Las familias se merecen llevar mejores condiciones y si se quieren diferenciar en la provincia deben llamar a paritaria y ofrecer algo distinto”, sostuvo.

El lunes, los docentes realizarán actividades gremiales en la ciudad de Río Grande, particularmente en el Ministerio de Educación, mientras que en el resto de las ciudades habrá otros puntos de convocatoria.

El mensaje de Soledad Rotaris sintetiza la doble lucha que atraviesa la provincia: por un lado, la defensa del territorio frente al avance de intereses extranjeros sobre las tierras y recursos naturales; por otro, la resistencia contra las políticas de ajuste que precarizan la vida de los trabajadores y trabajadoras.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar