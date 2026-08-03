Video: Oscar martinez UOM: «Milei entrega de la Patagonia y políticas de saqueo y sometimiento».

Rio Grande 03/08/2026.- En un acto de resistencia, representantes sindicales y sociales denunciaron las políticas del gobierno nacional que buscan regalar y extranjerizar la Patagonia, entregándola a intereses privados y extranjeros. La advertencia es clara: se trata de un saqueo de tierras y recursos que compromete el futuro de las comunidades y la soberanía nacional. Así lo manifestó Oscar Martínez Secretario general de la UOM durante el banderazo llevado a cabo este sábado en el Parque de los 100 años, contra la extranjerización de tierras en todo el país, y en nuestra provincia en particular.

“Aquí hay parte del pueblo que entiende como un compromiso y una responsabilidad expresarse y nosotros no podemos dejar de estar presentes… nuestro compromiso es defender lo que es nuestro”, señalaron los dirigentes, subrayando que la lucha se mantiene pese a las dificultades y la limitada participación por las múltiples actividades en curso.

La situación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) refleja el deterioro general. “Es parte de la política del gobierno nacional que denunciamos desde el mismo momento que se impulsó esta candidatura. Sabíamos las consecuencias que trae una política de este tipo, como ya habíamos tenido con la dictadura militar en los años 90 y después en el 2015”, remarcaron.

Las consecuencias son palpables: un pueblo cada vez más empobrecido, con hambre, inflación disfrazada, jubilados sin remedios ni ingresos dignos, y un sistema de salud y educación en crisis. “Han avanzado con leyes y reformas que vienen a quitar derechos históricos”, denunciaron.

El panorama para los metalúrgicos y otros sectores es de resistencia y adversidad. “Es un momento difícil, de lucha cada vez más compleja, pero estamos con la firmeza y el compromiso característico de nuestra organización. Va a ser muy difícil revertir esto si no logramos un cambio en la política”, afirmaron.

La crítica se extiende al alineamiento del gobierno con intereses extranjeros: “Sabemos perfectamente que estos responden y están arrodillados como en otras épocas a los servicios de países extranjeros, como es el caso de Estados Unidos. Están arrodillados ante Trump, vuelven las relaciones carnales y el pueblo y los trabajadores tienen la decisión de resistir”.

La denuncia sintetiza el temor y la indignación: las políticas de Milei no sólo profundizan el ajuste y la pérdida de derechos, sino que buscan entregar la Patagonia a sus aliados, extranjerizando tierras y recursos estratégicos. Frente a ello, la respuesta de las organizaciones es clara: resistencia, compromiso y defensa de la soberanía.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar